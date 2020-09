Daleč od prave forme, a veseli vrnitve na igrišče

Košarkarji Kopra Primorske so v minulih dveh sezonah osvojili vseh pet lovorik na slovenskih tekmovanjih, le pri obrambi naslova državnega prvaka jih je ustavil koronavirus. Toda zaradi finančne stiske kluba in kadrovskih težav so morali odpovedati nastop na tekmi za slovenski superpokal v Kranju, ki bo drevi ob 20. uri v kranjski dvorani Planina. V njej se bosta pomerili Cedevita Olimpija in Krka, ki sta v poletnih mesecih močno prevetrili svoji zasedbi in obdržali le po štiri igralce, a se v pripravljalnem obdobju izkazali z dobro igro.



»Tekmovalna sezona je šele pred vrati in moštvi še nista v optimalni formi. Seveda pa se bomo s Krko odločno udarili za prvo lovoriko v sezoni in dali vse od sebe, da bi jo osvojili. Novomeščani imajo dobro moštvo, sestavljeno iz mešanice izkušenih in nadarjenih košarkarjev. Igrali bomo, kot da je pred nami zadnja tekma sezone, komaj čakamo, da se vse skupaj začne po polletnem prisilnem premoru,« napoveduje Olimpijin trener Jurica Golemac. V njegovi zasedbi sta se poleg staroselcev Jake Blažiča, Eda Murića, Michaela Hopkinsa in Ivana Marinkovića doslej izkazala tudi novinca, organizator Kendrick Perry in branilec Alen Hodžić, na trenutke s svojimi izkušnjami tudi Roko Leni Ukić, ki bo decembra dopolnil 36 let.

Krka z veseljem vskočila

V novomeškem moštvu so poleg kapetana Luke Lapornika ostali le mladci Martin Jančar Jarc, Miha Škedelj in Leon Stergar, pred začetkom sezone pa so nase opozorili predvsem branilec Roderick Camphor, krilni center Milan Milovanović in 34-letni dirigent Rok Stipčević. »Po svoje smo še vedno sredi priprav, a zato nismo nič manj veseli prve uradne tekme od sredine marca. Z zadovoljstvom smo vskočili po odpovedi Koprčanov, zdaj bomo poskusili čim bolj zagreniti dan favoriziranim Ljubljančanom,« je odločen Krkin strateg Vladimir Anzulović.



V vlogi gostitelja se bo predstavil ECE Triglav, ki se je letos vrnil med slovenske prvoligaše po 13 letih. Zaradi varnostnih ukrepov kranjski klub drevi ne bo povsem prišel na svoj račun, saj vstopnic ne bo v prosti prodaji, navzoča bo lahko le peščica povabljenih gostov. Superpokalni dvoboj je bil doslej na sporedu 16-krat, osemkrat so lovoriko osvojili Olimpijini košarkarji, petkrat Krka, dvakrat Koper Primorska (v letih 2018 in 2019) in enkrat Šentjur. Letos bodo z njim počastili tudi spomin na zadnji finale eurobasketa: 17. septembra 2017 je slovenska reprezentanca ugnala Srbijo s 93:85 in brez poraza osvojila svojo prvo kolajno na velikih tekmovanjih, za nameček z zlatim sijajem.