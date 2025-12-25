Kdo je bližje zmagi, Dallas ali Golden State?

Košarkarji Golden State Warriors bodo na božični dan v dvorani Chase Center gostili Dallas Mavericks. Posebno noto tekmi daje vrnitev Klaya Thompsona, dolgoletnega člana bojevnikov in enega ključnih arhitektov štirih šampionskih prstanov Golden Statea, tokrat v dresu Dallasa. Golden State bo trinajstič zapored igral na božič (izkupiček 6–6), domače občinstvo pa bo ob tej priložnosti prejelo tudi spominski šal. Tekma bo na sporedu v četrtek ob 23. uri po slovenskem času.

Stavite na svojega favorita v ligi NBA. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Golden State prihaja v obračun po prepričljivi zmagi nad Orlandom (120:97). Stephen Curry, Jimmy Butler III in Moses Moody so skupaj dosegli 67 točk, Butler pa v zadnjih tekmah kaže odlično formo – trikrat zapored je presegel mejo 25 točk in ima eno najboljših sezon v karieri po učinkovitosti meta.

Poleg Thompsonove vrnitve Mavericks stavijo na izkušnje Anthonyja Davisa, ki v povprečju dosega dvojni dvojček (21 točk, 11,6 skoka), ter na izjemno nadarjenega novinca Cooperja Flagga, prvega izbora nabora 2025. Flagg je decembra v odlični strelski formi in je že postal najmlajši igralec v zgodovini lige s tekmo 40 točk.