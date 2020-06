FOTO:Dallas bo zelo nevaren: prihaja zdravi Luka Dončić

Ko gre zares, običajno zacveti

Navijači košarkarjev Dallasa so židane volje. Liga NBA 2019/20 se bo vendarle nadaljevala, in to zgolj z manjšim kozmetičnim skrajšanjem, njihovi ljubljenci pa se bodo prvič po letu 2016 znova uvrstili v končnico prvenstva. In vanjo ne bodo vkorakali le kot obstranski opazovalci. Mlada zasedba iz Teksasa se ne bo zadovoljila le s prebojem med najboljšo osmerico zahodne konference, kar še posebej velja za njena zvezdnikain, ki bosta prvič okusila izločilne boje.Lani je Dallasu zmanjkalo kar 16 zmag za uvrstitev v končnico, pred razkritjem sporeda za zadnjih osem tekem rednega dela letošnje sezone (po prvotnem sporedu bi ji moral odigrati še 15) imajo kar enajst zmag naskoka pred devetim na zahodu. Novi koronavirus je presekal moštvo po zmagi nad Denverjem z, ki je na isti lestvici tretji, in po nizu odličnih predstav njegovih glavnih adutov. Dončić je na zadnjih treh tekmah pred prisilnim premorom dosegel 36, 38 in 28 točk, Porzingis pa je dočakal prekinitev s povprečjem 25,2 točke in 10,9 skoka v zadnjih 15 nastopih.In ne le to: odkar si je21. januarja strgal ahilovo tetivo, je trenerpotisnil Latvijca na položaj centra in vidno povečal število igralnih situacij, pri katerih je sodeloval z Dončićem. Pri tem sta oba potrdila, da sta ena od najboljših navez v ligi NBA: 221 cm visoki orjak, ki spretno teče po igrišču in zadeva trojke, in 203 cm visoki dirigent, ki zmore vse.V večjem delu so ju ovirale le zdravstvene težave. Porzingis si je pred začetkom prvenstva kar 20 mesecev zdravil strgano križno vez v kolenu in po vrnitvi v tekmovalno areno še vedno izgubil 16 dvobojev. Dončića pa so nenehno mučile manjše, a zelo nadležne poškodbe gležnja, palca na roki in zapestja, zaradi katerih je moral počivati na 13 tekmah. Zato bo za Dallas ključnega pomena, v kakšnem stanju bosta 31. julija, ko se bo 22 najboljših moštev leta zbralo v Orlandu, in v drugi polovici avgusta, ko se bo razplamtela končnica. Če bi ostalo pri zdajšnjem stanju na lestvici, bi se Teksašani v 1. krogu pomerili z LA Clippers, proti katerim imajo letos izkupiček 0:2, če bi se povzpeli za eno mesto, pa z Denverjem, proti kateremu vodijo z 2:1 v zmagah.Čeprav Dallas ne bo mogel računati na Powlla in morda niti na organizatorja, ki je moral marca na operacije rame, so njegovi privrženci prepričani, da bo v Disneyjevem kompleksu v Orlandu pridobil v primerjavi s tekmeci. Njegova glavna prednost naj bi bil povsem zdravi in spočiti Dončić, ki se je med pandemijo zatekel v Slovenijo, a nenehno vadil, hkrati pa vrnil svoje sklepe na »tovarniško nastavitev« pred štartom po štirih mesecih in 20 dni tekmovalnega premora. Ne smemo namreč pozabiti, da se je kljub poškodbam resno vključil v boj za naslov košarkarja prvenstva in da bo brez njih igral še bolje, s fantastičnimi predstavami v dresih Reala in slovenske reprezentance pa je tudi dokazal, da vročica odločilnih bitk zanj ne pomeni neprijetnega bremena, pač pa mu da krila.Prav tako v ligi NBA ni nikogar, ki bo tako hitro bogatil svoj igralni repertoar. Letos je veliko pogosteje kot prej napadal »raketo«, kar ga je stalo kakšnega neprijetnega udarca več, toda hkrati je vztrajno načenjal obrambo tekmecev in ni bil odvisen zgolj od dnevnega navdiha pri metanju trojk. Tekme končnice imajo seveda drugačno logiko kot tiste v rednem delu prvenstva. Moštva se veliko bolje taktično pripravijo na slehernega tekmeca in obrambe so vse bolj čvrste, toda velemojstrov raznovrstnosti niso nikoli mogle povsem onemogočiti.