FOTO:Dallas brez Dončića do zmage v Charlottu

FOTO: Jerome Miron Usa Today Sports

Moštvo Dallas Mavericks je kljub odsotnosti obeh svojih evropskih zvezdnikov,in, v noči na nedeljo na gostovanju s 116:100 premagalo Charlotte Hornets. V severnoameriški košarkarski ligi NBA je odmevala še 14. zaporedna zmaga prvakov Toronto Raptors.Dallas je na gostovanje v Charlotte prišel brez Slovenca Dončića, ki še naprej zdravi gleženj, moštvo pa se je ob igranju druge tekme v dveh nočeh odločilo spočiti Latvijca Porzingisa in njegovo koleno. Namesto njega je v prvi peterki prvič zaigral v nedavni menjavi igralcev pridobljen, ki je prispeval 15 točk in 10 skokov.Dallas je na tekmi zgodaj povedel in razliko povečal na 20 točk ob koncu prve četrtine. Domače ekipe nato več ni spustil blizu, tako da je bila končna razlika 16 točk najnižja po prvi četrtini. Najučinkovitejši za goste je bils 26 točkami, za Charlotte pas prav tako 26 točkami in 10 podajami.medtem ni dobil priložnosti za Denver Nuggets na gostovanju pri Phoenix Suns. Denver je tekmo po preobratu v drugem polčasu dobil s 117:108, prvi strelec pa je bil Denverjevs 36 točkami.V pretekli noči je še odmevala zmaga Toronta, ki je v razburljivi končnici s 119:118 premagal Brooklyn Nets in zabeležil 14. zaporedno zmago, kar je nov klubski rekord. Prvi strelec prvakov je bil z 29 točkami Fred VanVleet, od tega je 10 točk dosegel v zadnji četrtini. Za goste je blestel Caris LeVert s 37 točkami.Svojevrsten rekord so zabeležili tudi Minesotta Timberwolves, ki so pri zmagi s 142:115 nad Los Angeles Clippers zadeli kar 26 metov za tri točke, kar je največ na eni tekmi v zgodovini kluba.Od Slovencev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu bo naslednji igral, ki bo z Miamijem nocoj gostoval pri Portlandu. Dallas se vrača domov in bo v ponedeljek gostil moštvo Utah Jazz, Denver pa bo prav tako v noči na torek gostil San Antonio Spurs.