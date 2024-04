Luka Dončić s klopi spremljal dramatično tekmo in novo zmago Dallasa

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA tesno s 108:106 ugnali Golden State. Slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi težav s kolenom ni igral za Dallas, pri katerem je s 32 točkami svojo najboljšo predstavo v dresu teksaške ekipe prikazal PJ Washington. Ta je tekmo tudi odločil 4,5 sekunde pred koncem.

Stephen Curry izenačil izid, toda zaman

Dallas je prekinili niz šestih zmag bojevnikov, z izkupičkom zmag in porazov 47-30 ostaja na petem mestu zahodne konference in na mestih, ki neposredno vodijo v končnico. Golden State (42-35) je deseti na zahodu in drži še zadnje mesto, ki ob koncu rednega dela vodi v kvalifikacijski turnir za končnico, a tega še nima zagotovljenega.

Luka Dončić je tekmo gledal s klopi. FOTO: Kevin Jairaj/Reuters

Ob odsotnosti Dončića, ki je počival zaradi bolečin v desnem kolenu, je Washington odigral najboljšo tekmo za Dallas, odkar je v zamenjavi prišel iz Charlotta, vroč je bil tudi izza črte za tri točke (met 5-8). Kyrie Irving je dodal 26 točk ob osmih skokih in sedmih podajah, Teksašani pa so zmagali še 13. na zadnjih 15 tekmah in potrjujejo sijajen niz.

Pri gostih je Stephen Curry dosegel 28 točk, vključno z izenačujočim košem 13 sekund pred koncem, kar pa ni bilo dovolj za zmago ali celo podaljšek v Dallasu. Dallas je sicer na domačem parketu v uvodni četrtini vodil za 16 točk, pa tudi še za deset sredi zadnje, a so se bojevniki iz San Francisca počasi približevali. Vseeno jim je za zmago zmanjkalo zbranosti, 4,5 sekunde pred koncem je bil natančen Washington, na drugi strani pa je trojko za zmago zgrešil Klay Thompson.

Naslednjič na parket v nedeljo zvečer

Košarkarji Dallasa bodo kmalu sprejeli naslednji izziv. Luka Dončić in soigralci bodo namreč v nedeljo zvečer ob prijazni uri za Evropejce (21.30) gostili Houston v svoji dvorani American Airlines Center. To bo še ena od pomembnih tekem za Teksašane, ki pa jim gre v zadnjem času zelo dobro, v zadnjih petnajstih tekmah so izgubili le dvakrat.