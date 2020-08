FOTO:Dallas in Miami do zmage, uspešna vrnitev Dragića

Orlando

Goran Dragić se je uspešno vrnil po poškodbi. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports

Dallas je premagal Utah. FOTO: Ashley Landis/USA TODAY Sports

Dragić nazaj

- Brezinje Dallas premagal Utah s 122:114 in Miami je ob vrnitvipremagal Indiano s 114:92 v košarkarski ligi NBA.Dragić, ki je nekaj časa počival zaradi zvitega gležnja, je tokrat v 30 minutah zbral 11 točk (met za tri 1/6, prosti meti 0/1), 6 skokov in 9 podaj.Dallas je na začetku drugega polčasa zaostajal že za 22 točk in v zadnji četrtini uprizoril preobrat. Trenerje namenil počitek Dončiću, Porzingisu in. Danes ponoči (0.30) bo Dallas igral s Portlandom. Miami bo v noči na četrtek (2.00) igral z Oklahomo.Utah je zadel kar 21 trojk, po dveh minutah drugega polčasa je vodil s 78:56. Zadnja četrtina se je končala s 34:14 za Dallas, ki je dosegel največji »comeback« po letu 2016.. je bil najboljši strelec tekme s 27 točkami.jih je dodal 22,pa 20.Miami si je odločilno prednost priigral v tretji četrtini, ko je naredil delni izid 35:17. Dragić se je vrnil, potem ko je počival dve tekmi zaradi zvitega levega gležnja. Miami je dobil vse tri tekme z Indiano v sezoni, že naslednji teden pa bi se lahko ekipi srečali v prvem krogu končnice vzhodne konference. Še prej se bosta znova pomerili v petek, ko bo zadnji dan rednega dela sezone.