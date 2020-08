Dallas izenačil, Dončić končal na rezervni klopi

Ljubljana

USA TODAY Sports V prvem polča se je Dončić znašel tudi na tleh, a k sreči ni bilo nič hujšega s prvim možem Dallasa. FOTO: Ashley Landis/USA TODAY Sports

- Dallas je tudi s pomočjo 28 točk slovenskega zvezdnikaizenačilo serijo prvega kroga končnice v ligi NBA proti Los Angeles Clippersom. V Orlandu so s 127:114 premagali drugopostavljeno moštvo zahodne konference in po bolečem porazu na prvi tekmi vrnili udarec v boju za konferenčni polfinale.Dallas je vodil vso tekmo, že v drugi tretjini pa je po zaslugi 21-letnega slovenskega košarkarja prišel do prednosti 17 točk. Tekmeci so do polčasa ostali blizu, v nadaljevanju tekme pa je prednost znova narasla. Dončić je do sredine tretje četrtine dosegel 26 točk ter prispeval osem skokov in sedem podaj, zaradi štirih osebnih napak pa ga je trener teličkovzaradi dobre predstave njegovih soigralcev dlje časa obdržal na klopi.V zadnji četrtini je Dončić znova stopil na parket, a takoj prejel peto osebno napako in se znova preselil med rezerviste. Njegovo moštvo pa je kljub temu prišlo do najvišje prednosti (+18). V zadnjih štirih minutah je Dončić znova zaigral, Clippers pa so se v končnici nekoliko približali, a do popolnega preobrata niso uspeli priti.Poleg Dončića, ki je v vsega 28 minutah na parketu dosegel 28 točk (17:8 iz igre, 7:4 za tri, 12:8 prosti meti) in izgubil le eno žogo, je bil pri teličkih zelo učinkovit(23 točk), svoje pa so s klopi dodali še(16),(15) in(13 točk). Za košarkarje iz Los Angelesa je, najkoristnejši igralec lanskega finala, dosegel 35 točk in 10 skokov.Dončić je s skupno 70 točkami na prvih dveh tekmah končnice v karieri postal drugi najučinkovitejši strelec v vsej zgodovini lige NBA po, ki je na svojih prvih dveh obračunih leta 1949 za Minneapolis dosegel 75 točk. Slovenski zvezdnik je na drugem mestu prehitel slovitega(69 točk).V prvem krogu končnice so bile odigrane še tri tekme. Toronto je v izenačenem obračunu proti Brooklynu v zadnji četrtini s 104:99 postavili stvari na svojo mesto in povedel z 2:0. Pri tem sta se najbolj izkazalains 24 točkami, 21 jih je dodal. Za mrežice je 21 točk dosegelProti Denverju je izenačil Utah.(30 točk) in druščina so s 124:105 premagali tretje nosilce zahodne konference, pri katerih sta bila najbolj učinkovitainmlajši z 28 točkami.za Denver znova ni igral.Do vodstva z 2:0 je prišel Boston. Visoko, s 128:101 je premagal Philadelphio . Pri poražencih jedosegel 34 točk, znova pa se je poznala odsotnost poškodovanega. Za Boston je bil najbolj učinkovits 33 točkami, 22 jih je dodalDallas bo tretjo tekmo končnice odigral v noči iz petka na soboto, danes ob 19. uri pa bo po zmagi na prvi tekmi na parketu znovaz Miamijem proti Indiani.