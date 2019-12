FOTO:Dallas izgubil, Dončić si je že v uvodu derbija zvil gleženj

Dallas pa je že po 100 sekundah ostal brez Dončića. FOTO: Usa Today Sports

FOTO: Ronald Martinez/AFP

FOTO: Usa Today Sports

Košarkarji Dallasa zso v ligi NBA v domači dvorani izgubili dvoboj z Miamijem po podaljšku s 118:122. Bolj kot poraz po ZDA odmeva novica o poškodbi Dončića, ki si je v drugi minuti zvil gleženj, a so prve preiskave pokazale, da ne gre za hujšo poškodbo.Vsaj v Sloveniji težko pričakovani dvoboj Dallasa in Miamija je tako ostal brez slovenskega pridiha.zaradi poškodbe dimelj s svojim Miamijem v Teksas sploh ni pripotoval, Dallas pa je že po 100 sekundah ostal brez Dončića.Dončič je tudi tokrat napovedal, da je vroč in že v uvodni minuti dosegel dve točki in skok, a prekmalu odskakljal v slačilnico, da bi še enkrat polnil nasprotno mrežico. Tudi zato je bila njegova poškodba, nerodno je stopil na nogou in si poškodoval desni gleženj, šok za domače košarkarje.Ti so zato v prvem delu ostali povsem nemočni in ob koncu zaostajali že s 16:37. Najhujše je preprečilin v zadnjih 38 sekundah dosegel kar osem točk.Ob menjavi strani so imeli gostje s Floride 23 točk naskoka in šele takrat se je začel lov Dallasa. Ta je bil uspešen in gostitelji so prvič povedli štiri minute pred koncem. Ko je zadel še Porzingis (103:107), je vse kazalo, da bosta točki ostali doma, a sledila je prava drama inje Miamiju priboril podaljšek.Tudi v podaljšku je bil eden od junakov Butler. Gostitelji so vodili s 118:114, po uspešnem mini preobratu pa je prav Butler pet sekund pred koncem zadel prosta meta za 121:118, točko je na koncu dodal šeV vrstah Dallasa je bil z 28 koši najbolj učinkovitje dosegel 22 točk in 14 skokov. Na nasprotni strani je Butler tekmo končal s 27 točkami.A za Dallas je še bolj pomembno vprašanje, kdaj se bo na parket vrnil Dončić, saj ekipo čaka vrsta težkih tekem z Milwaukeejem, Bostonom, Philadelphio in lanskimi zmagovalci iz Toronta.Vlatko Čančar pri zmagi Denverja nad Oklahoma Cityjem s 110:102 vnovič ni stopil na parket in je s klopi opazoval vragolije Nikole Jokića, ki je tekmo končal z 28 koši, 14 skoki in 12 asistencami. Za Oklahomo je 22 točk dosegel Dennis Schroder.Novo zmago so dosegli tudi branilci naslova iz Toronta, ki so s 110:102 premagali Brooklyn. S 30 točkami se je izkazal Pascal Siakam.