Dallas Mavericks brez prave obrambe za finskega zvezdnika pri Utah Jazz

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so brez poškodovanega slovenskega asa Luke Dončića, čigar levi gleženj očitno še ni nared za igro, doživeli poraz v ligi NBA. Na gostovanju v Salt Lake Cityju so morali s 100:108 priznati premoč igralcem kluba Utah Jazz, ki so vodili večino tekme.

Neuspeha ni mogel preprečiti niti razpoloženi Američan Spencer Dinwiddie, ki je bil s 35 točkami (prosti meti: 7:10; za dve: 5:12; za tri: 6:11) celo najboljši strelec dvoboja. V domačem moštvu je blestel finski zvezdnik Lauri Markkanen, ki je k zmagi prispeval 29 točk (prosti meti: 3:4; za dve: 7:12; za tri: 4:8).

Gostitelji so dobro unovčili večje število skokov (49:31). »Z zasedbo, kakršno imamo, smo tokrat preprosto morali prevladovati pod obročema,« je po uspehu, s katerim je začel desetouvrščeni Utah (26 zmag, 26 porazov) v zahodni konferenci lige NBA dihati za ovratnik osmouvrščenemu Dallasu (26 zmag, 25 porazov), presodil Markkanen.

Zaradi njegovih odličnih predstav v tej sezoni najmočnejši košarkarske lige na svetu sicer mnogi poznavalci menijo (med njimi tudi sloviti Charles Barkley), da bi si tudi 25-letni Finec zaslužil nastop na bližnjem spektaklu All-Star, ki bo prav v Salt Lake Cityju.

Košarkarji Chicaga so na krilih DeMarja DeRozana brez večjih težav premagali Orlando Magic. FOTO: Mike Watters/Usa Today Sports

Po bolezni spet zaigral Dragić

Visoke zmage pa so se veselili pri moštvu Chicago Bulls, ki so v gosteh kar s 128:109 odpravili Orlando Magic. Po bolezni se je k Bikom vrnil Goran Dragić, ki je na parketu rebil 13 minut ter v tem času zbral sedem točk (prosta meta: 1:2; za tri: 2:5), štiri skoke in pet asistenc, eno žogo pa je izgubil.

Najzaslužnejša za zmago Chicaga sta bila Američana DeMar DeRozan in Zach LaVine, ki sta dosegla po 32 točk, šest manj jih je dodal Črnogorec Nikola Vučević. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Nemec Moritz Wagner (27).

Izidi – Utah Jazz : Dallas Mavericks 108:100, Orlando Magic : Chicago Bulls 109:128, Brooklyn Nets : New York Knicks 122:115, Detroit Pistons : Houston Rockets 114:117, Atlanta Hawks : Los Angeles Clippers 113:120, Minnesota Timberwolves : Sacramento Kings 117:110, New Orleans Pelicans : Washington Wizards 103:113, San Antonio Spurs : Phoenix Suns 118:128 – po podaljšku, Boston Celtics : Los Angeles Lakers 125:121 – po podaljšku, Philadelphia 76ers : Denver Nuggets 126:119.