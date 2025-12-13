  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dallas na krilih Flagga do pete zmage na zadnjih šestih tekmah

    V zmagi Detroita je medtem vsaj osem igralcev doseglo vsaj 10 točk. Curry je za GSW ponoči prispeval 39 točk, prav toliko jih je za 76ers zbral Joel Embiid.
    FOTO: Jerome Miron/Reuters Connect
    Galerija
    FOTO: Jerome Miron/Reuters Connect
    L. Š.
    13. 12. 2025 | 08:21
    13. 12. 2025 | 09:45
    3:19
    A+A-

    Košarkarji Detroit Pistons so v severnoameriški ligi NBA visoko premagali Atlanto Hawks s 142:115 in se utrdili na prvem mestu vzhodne konference.

    Detroit ima zdaj 20 zmag in pet porazov in je drugi v ligi zgolj za Oklahoma City Thunder (24-1). Ob zmagi so si domači košarkarji lepo porazdelili delo, saj je osem igralcev doseglo vsaj 10 točk, največ pa Isaiah Stewart, ki je vpisal 17 točk.

    image_alt
    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Pri gostih, ki so igrali brez Traeja Younga in Kristapsa Porzingisa, je trojni dvojček vpisal Jalen Johnson z 19 točkami, 11 skoki in 12 podajami. Za Johnsona je bil to tretji zaporedni trojni dvojček in peti v sezoni, s čimer je popravil rekord kluba, pred tem je tega imel v lasti Bill Bridges iz sezone 1969/70.

    Nekdanji klub Luke Dončića Dallas Mavericks je zmagal drugič zaporedoma, potem ko je doma s 119:111 ugnal Brooklyn Nets. Anthony Davis je za domače, ki so igrali brez visokih Daniela Gafforda in Derecka Livelyja, ta je že končal sezono, dosegel 24 točk in 14 skokov, Cooper Flagg pa 22 točk in osem podaj. Michael Porter ml. je pri gostih tekmo končal s 34 točkami.

    Dallas je trenutno 10. na zahodu, na osmem mestu so Golden State Warriors, ki so doma pokleknili pred šestouvrščenimi Minnesota Timberwolves s 120:127. Julius Randle je za goste dosegel 27 točk, Rudy Gobert pa 24 in 14 skokov, medtem ko je pri domačih z 39 točkami izstopal Stephen Curry.

    Dve tekmi sta se končali z identičnim izidom 130:126. Cleveland Cavaliers so v gosteh ugnali Washington Wizards, Utah Jazz pa prav tako v gosteh Memphis Grizzlies. Strelsko sta izstopala Clevelandov Donovan Mitchell z 48 točkami, 24 jih je dosegel v zadnji četrtini, in Utahov Keyonte George z zanj rekordnimi 39. Ja Morant se je v Memphisovo ekipo vrnil z 21 točkami in 10 podajami.

    Chicago Bulls so v gosteh s 129:126 odpravili Charlotte Hornets, Josh Giddey je za zmagovalce prispeval 26 točk in 11 podaj, pri domačih pa sta Kon Knueppel in Miles Bridges vpisala 33 oziroma 32 točk. Knueppel je dosegel osebni rekord.

    Philadelphia 76ers pa so na krilih 39 točk Joela Embiida premagali Indiana Pacers s 115:105.

    Los Angeles z Luko Dončićem bodo znova igrali v noči na ponedeljek, ko bodo gostovali v Phoenixu.

    Košarka
    KZS

    Matej Erjavec si želi nov mandat, podpira tudi selektorja Sekulića

    Predsednik Košarkarske zveze Slovenije bo kandidiral za nov mandat. V Slovenijo si želi pripeljati zvezdnika iz Los Angeles Lakers.
    12. 12. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Košarka
    Vrnitev pod vrh

    Nikola Jokić se je poigraval s Kralji

    V ligi NBA srbski košarkar Sacramentu nasul 36 točk za Denverjevo vrnitev pod vrh zahodne konference. Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa boljši od Bostona.
    12. 12. 2025 | 07:55
    Preberite več
    Košarka
    KK Ilirija

    Dončić pozdravil zares veliko okrepitev

    Za košarkarje Ilirije bo odslej igral srbski center Boban Marjanović, soigralec Luke Dončića pri Dallasu.
    11. 12. 2025 | 21:22
    Preberite več
    Premium
    Košarka
    Prestopni rok v ligi NBA

    Zadnja priložnost za arhitekta Los Angeles Lakers

    Poraz proti San Antoniu je znova razgalil luknje v obrambi Los Angeles Lakers. Niz tekem z vsaj 30 točkami je Luka Dončić podaljšal na 9.
    Nejc Grilc 11. 12. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Košarka
    Lakers – Spurs

    Luka Dončić polnil koš, LeBron James zabijal kot mladenič

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v četrtfinalu pokala NBA zanesljivo izgubili proti San Antoniu s 119:132. Luka Dončić je dosegel 35 točk.
    Nejc Grilc 11. 12. 2025 | 03:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora AfD Trumpu

    Napoved propada Evrope so sprejeli z odprtimi rokami

    Več kot dvajset poslancev skrajno desne AfD se bo udeležilo gala prireditve republikanskega podmladka.
    Barbara Zimic 12. 12. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Biščak: Robert Golob je trenutno edini, ki lahko prepreči Janševo vlado

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
