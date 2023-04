Luka Dončić in Teksašani niso več odvisni le od sebe

Košarkarji Phoenixa so med najbolj vročimi ekipami ta hip v ligi NBA. Ponoči so s 119:115 ugnali vodilno ekipo zahoda Denver z Vlatkom Čančarjem in dosegli sedmo zaporedno zmago. Čančar je v 20 minutah dosegel dve točki, a tudi tri skoke, dve ukradeni žogi in dve blokadi.

Ob odsotnosti srbskega zvezdnika Nikole Jokića je bil v dresu Denverja najbolj učinkovit Bruce Brown z 31 točkami, v dresu Phoenixa jih je 29 dosegel Kevin Durant, 25 pa Chris Paul.

Prav Paul je bil ključni igralec tekme. Denver je v uvodu v zadnji del še vodil z 99:93, v sami končnici pa je Paul zadel zadnjih osem točk za svojo ekipo. Na lestvici je Denver še vedno trdno prvi, Phoenix je na četrtem mestu zahoda.

A za Phoenix se počasi potrjuje, da postaja kandidat za naslov. Odkar se jim je namreč pridružil Durant, sploh še niso izgubili.

Za slovenske ljubitelje košarke pa je bil v ospredju dvoboj med Oklahomo in Utahom. S 114:98 je slavila Oklahoma in s tem spet priprla vrata Dallasu in Luki Dončiću za preboj v dodatne kvalifikacije, turnir play-in, in končnico lige.

Phoenix s Kevin Durantom še ni izgubil, odkar se mu je pridružil veliki zvezdnik. FOTO: Chris Coduto Getty Images/AFP

Pri Oklahomi je bil najbolj učinkovit Shai Gilgeous-Alexander z 22 točkami, prav toliko jih je na nasprotni strani dosegel Kris Dunn. Tekma se je odločila že v uvodu zadnjega dela, ko je Oklahoma z delnim izidom 10:0 povedla s 94:76. Prednost nato ni več padla pod +10.

Oklahoma ima na lestvici na zahodu zdaj zmago več od Dallasa. Za preboj v končnico Luka Dončić in druščina zdaj potrebujejo zmago proti Chicagu in San Antoniu, a tudi spodrsljaj Oklahome na zadnji tekmi proti Memphisu.

San Antonio je ponoči v najbolj napetem obračunu večera ugnal Portland s 129:127. Še pet minut pred koncem so gostje vodili s 119:110. Domačim pa je uspela serija 13 zaporednih košev, te prednosti pa v zadnjih minutah niso več zapravili.

V ključnih trenutkih sta bila najbolj razpoložena Keita Bates-Diop, ki je bil s 25 točkami tudi najbolj učinkovit v domači vrsti in Tre Jones, ki je dosegel 18 točk in 10 skokov.

Cleveland se je veselil zmage v Orlandu s 118:94, Miami v Philadelphii s 129:111.