Dallas v dvoboju na moč prišel do druge zmage

Košarkarji Dallasa so v tretji tekmi polfinala končnice v zahodni konferenci še drugič premagali Oklahomo in imajo v dvoboju prednost z 2:1 v zmagah. Zelo izenačeno bitko je zaznamovala igra na moč, v kateri je veliko trpel in pretrpel tudi prvi Dallasov zvezdnik Luka Dončić. Toda slovenski as je v končnici svojo nalogo opravil kot pravi vodja. V zadnjih sekundah je prestregel podajo za nasprotni napad, položil za prednost 102:99, nato pa, potem ko je Kyrie Irving še prej povišal prednost na 104:99, sedem sekund pred koncem s prostim metom potrdil zmago s 105:101.

Oklahoma je na začetku drugega polčasa ušla za 10 točk (65:55), potem pa je sledila najdaljša serija točk domače zasedbe, ki se je ustavila z delnim izidom 16:0 in z vodstvom 71:65.

Dončić je dvoboj končal z 22 točkami in kar 15 skoki, pri asistencah pa ni bil na ravni svojega povprečja. Statistiko (met 7:17, za tri 1:4, prosti meti 7:10) je zapolnil s petimi podajami v dobrih 39 minutah. Pri Dallasu, ki je pokazal, da zmore premagovati tekmece tudi z bolj trdim načinom igre, v katerem ne manjka udarcev in rokoborskih prijemov, je bil najboljši strelec P. J. Washington s 27 točkami, Irving, ki je z Luko prevzel glavno breme v drugem polčasu, pa jih je dodal 22. Najboljši gostujoči košarkar je bil pričakovano Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je tekmo končal pri 31 točkah in 10 skokih.

Četrta tekma bo v torek, 14. t. m. (3.30) prav tako v Dallasu.