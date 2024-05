Dallas v finale NBA, Dončić najboljši igralec finala zahodne konference

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić (36 točk) se je z Dallasom uvrstil v veliki finale lige NBA. Na peti tekmi konferenčnega finala na zahodu je s 124:103 premagal Minnesoto in si s 4:1 v zmagah zagotovil finalni nastop proti Bostonu. Prva tekma bo na sporedu čez natanko teden dni.

Petindvajsetletni Dončić je v 36 minutah in 35 sekundah na parketu dosegel 36 točk in ob tem dodal še deset skokov, pet podaj ter dve ukradeni žogi. Iz igre je zadel 14 od 22 metov, od tega šest od desetih za tri točke.

Ljubljančan je že v prvi četrtini dosegel 20 točk in svoji ekipi zagotovil prednost 16 točk. V drugi se je nato razigral še Kyrie Irving za kar 29 točk naskoka po polovici tekme (69:40).

V drugem polčasu je Dallas nadzoroval potek dvoboja in po zaslugi razpoloženega zvezdniškega dvojca prišel do zanesljive zmage po slabši strelski predstavi na četrti tekmi.

Ob Dončiću, ki je po tekmi prejel nagrado za najboljšega igralca finala zahodne konference, je 36 točk dosegel tudi Irving (14/27 iz igre, 4/10 za tri točke). P. J. Washington je dodal 12 točk in sedem skokov, Daniel Gafford pa 11 točk in devet skokov. Na parket se je po poškodbi vratu na tretji tekmi vrnil novinec Dereck Lively ter dosegel devet točk in osem skokov.

Pri Minnesoti sta po 28 točk dosegla Karl-Anthony Towns (12 skokov) in Anthony Edwards (9 skokov).

Dallas šele drugič za prstan, Boston 18.

Dallas se bo v finalu meril proti Bostonu, ki je na vzhodu s 4:0 v zmagah izločil Indiano. Medtem ko bo Dallas igral za drugi naslov v zgodovini (2010/11), bo Boston naskakoval rekordni 18. šampionski prstan v NBA.

Tako se je usvrstitve v finale razveselil lastnik kluba Mark Cuban, FOTO: David Berding Getty Images Via AFP

Teksašani so v končnici najprej s 4:2 v zmagah izločili Los Angeles Clippers, nato pa v konferenčnem polfinalu s prav tako 4:2 še prve nosilce Oklahomo.

V konferenčnem finalu je Dallas tesno dobil obe prvi gostujoči tekmi, nato pa si po novi zmagi, prvi na domačem parketu zagotovil prednost s 3:0. Minnesota je nato znižala izid v zmagah, a nato znova pred domačimi gledalci pokleknila pred Teksašani na peti tekmi.

Dallas je šestič igral v konferenčnem finalu in tretjič napredoval do velikega finala. V sezoni 2005/06 je morali nato priznati premoč Miamiju, isto franšizo pa je premagal v tekmovalnem obdobju 2010/11.

V obdobju Luke Dončića so Teksašani v konferenčnem finalu igrali tudi pred dvema letoma, ko so s 4:1 napredovali kasnejši prvaki Golden State Warriors. Takrat je nazadnje v velikem finalu igral tudi Boston.

Luko Dončića je v finale s tribun pospremil tudi oče Saša. FOTO: David Berding Getty Images Via AFP

Štirje Slovenci že osvojili prstan

Dončić je postal šesti Slovenec, ki se je uvrstil v veliki finale lige NBA. To bo sicer osmi finale s slovensko udeležbo v NBA.

Vlatko Čančar je bil lani prvak z Denverjem, a v finalu proti Miamiju ni dobil priložnosti za igro. Nazadnje je v finalu zaigral Goran Dragić, ki je moral nato v koronski sezoni 2019/20 z Miamije priznati premoč Los Angeles Lakers (2:4 v zmagah).

Upokojeni Ljubljančan se je pred štirimi leti na prvi tekmi poškodoval po dobrih 15 minutah (6 točk) ter se nato vrnil na šesti tekmi in prispeval pet točk. Jezerniki so serijo dobili s 4:2 v zmagah.

Pred tem so za pokal Larryja O'Briena igrali še Saša Vujačić (LA Lakers) ter Beno Udrih in Rašo Nesterović (San Antonio Spurs). Slednja sta bila prvaka s Spurs v sezoni 2004/05, Udrih pa je nato naslov dodal še v 2006/07. Vujačić je trikrat igral v finalu z LA Lakers. V sezoni 2007/08 je izgubil, nato pa v naslednjih dveh sezonah osvojil šampionski prstan.

Saša Vujačić je edini Slovenec, ki je na katerikoli tekmi finala presegel mejo deset točk. Leta 2008 je namreč na tretji tekmi finalne serije proti Bostonu dosegel 20 točk.