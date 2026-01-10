Dallas v skrbeh, Anthony Davis utrpel še 296. poškodbo v karieri

Ekipa Dallas Mavericks se pripravlja na daljšo bolniško odsotnost Anthonya Davisa. Dvaintridesetletni ameriški center si je poškodoval vezi v levem zapestju, kar bi lahko zahtevalo operacijo, zaradi katere bi bil več mesecev odsoten z igrišč, piše ESPN.

Davis se je poškodoval na gostovanju pri Utah Jazz – končni izid je bil 116:114 za Jazz – med stikom s članom nasprotnega moštva Laurijem Markkanenom. Zdravniški pregledi so potrdili sume, da gre za poškodbo vezi.

Če se desetkratni udeleženec tekme All-Star ne bo odločil za operacijo, naj bi bil odsoten vsaj šest tednov, okrevanje po operaciji pa bi lahko trajalo več mesecev.

Davis se je Dallasu pridružil v šokantni menjavi, ki je lani pretresla košarko in v kateri so pri Mavericks slovenskega asa Luko Dončića poslali k Los Angeles Lakers. Nato je zaradi poškodbe stegenske mišice počival šest tednov, to sezono pa je bil na prisilnem počitku še zaradi poškodbe mečne mišice in poškodbe dimelj.

Vrača se Irving, Flagg bo moral prevzeti odgovornost

Maverciski so se ravno pripravljali na vrnitev poškodovanega Kyrieja Irvinga, ki bo na parket znova stopil čez približno mesec dni. Še več odgovornosti bo moral sedaj prevzeti novinec Cooper Flagg. V manj kot letu dni, kolikor je član Dallasa, pa je to že sedma različna poškodba Davisa.

Ob daljši odostnosti Davisa bo še več teže na Cooperu Flaggu. FOTO: Rob Gray/Reuters Connect

Pogosto poškodovani Davis je za Dallas, kamor je prišel še vedno okrevajoč po poškodbi, od lanskega februarja tako odigral le 29 tekem rednega dela sezone in dve tekmi v končnici. Novinec Cooper Flagg se je Dallasu pridružil štiri mesece kasneje, pa je zaenkrat odigral osem tekem več kot Davis.

V sezoni 2026/27 bo Davis sicer prejel 58,5 milijona dolarjev, za sezono 2027/28 pa ima opcijo podaljšanja v višini 62,8 milijona dolarjev.

Davis je v tej sezoni v povprečju dosegal 20,4 točke, 11,1 skoka in 1,7 blokade na 20 tekmah.