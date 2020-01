Dallas z Dončićem do zmage nad Philadelphio

Košarkarji Dallasa so v prvem polčasu zaostajali tudi za 12 točk. FOTO: Usa Today Sports

Odlični slovenski košarkar Luka Dončić tokrat ni bil najbolj pri metu. FOTO: Usa Today Sports

Izidi:

Košarkarji Dallas Mavericks so po dveh zaporednih porazih tokrat zmagali. Na domačem parketu so s 109:91 premagali Philadelphio 76ers. Odlični slovenski košarkartokrat ni bil najbolj pri metu, a je vseeno v 33 minutah zbral 19 točk, temu pa dodal še 12 podaj in osem skokov.Košarkarji Dallasa so v prvem polčasu zaostajali tudi za 12 točk, potem pa so v drugem zaigrali bolje in na koncu prišli do 24. zmage v sezoni.Dončić, ki je iz igre metal 4:15, je bil skupaj z Dwightom Powellom najboljši strelec domačega moštva. Powell, ki je deset od 19 točk dosegel v tretji četrtini, je dodal še 12 skokov.»Doživeli smo nekaj težkih porazov. To je lepa zmaga. Potrebovali smo jo,« je po koncu tekme dejal Dončić. Dallas je ponovno igral brez LatvijcaJe pa izgubil Denver Nuggets, za kateregani igral. Na domačem parketu jih je s 111:103 premagala ekipa Cleveland Cavaliers.Dončića in Dallas prihodnja tekma čaka v sredo, ko se bodo odpravili na gostovanje k Golden State Warriors, Čančarja in Denver pa že v noči na ponedeljek, ko bodo gostili Los Angeles Clippers. Danes zvečer po slovenskem času pa bo tretji slovenski košarkar v NBAz Miami Heat gostoval pri New York Knicks.Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 139:109Boston Celtics - New Orleans Pelicans 140:105Detroit Pistons - Chicago Bulls 99:108Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 110:125Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 109:91je v 33 minutah dosegel 19 točk, 12 podaj in 8 skokov za Dallas)Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 103:111za Denver ni igral)Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 101:122