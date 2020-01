Dallas z Dončičem zmagal v Portlandu

Preberite še: Luka Dončić brez kapetanskega traku, vendar v prvi peterki

Luka Dončić bo kot prvi Slovenec zaigral v prvi peterki na tekmi zvezd. FOTO: USA TODAY Sports

NBA

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Portlandu premagala Trail Blazers s 133:125,, ki bo kot prvi Slovenec zaigral v prvi peterki na tekmi zvezd najmočnejše košarkarske lige na svetu, je bil s 27 točkami prvi strelec zmagovalcev, v 35 minutah je dodal še devet podaj in šest skokov.Najboljši strelec dvoboja je bil sicer v vrstah gostiteljevv 42 minutah je zbral 47 točk, osem podaj in šest skokov.Dončić je imel tudi razpoložene soigralce, latvijski centerje dodal 20 točk in pet skokov, po 17 točk sta zadela Seth Curry in Jalen Brunson, Dorian Finney Smith je ujel deset žog in zbral 11 točk, toliko košev je v statistko vpisal tudi Tim Hardaway mlajši, štiri več pa Nemec Maxi Kleber.Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 112:124Brooklyn Nets - Los Angeles Lakers 113:128Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 125:133(Luka Dončić 27 točk, 9 podaj, 6 skokov v 35 minutah za Dallas)