Dallasove potapljajoče barke ne more rešiti niti Luka Dončić

Košarkarji Dallasa so neuspešno začeli niz petih gostovanj, ki bo dva tedna pred koncem rednega dela dal odgovor, ali lahko zasedba iz Teksasa še ujame končnico oziroma kvalifikacije zanjo. Še drugič v manj kot 48 urah so izgubili proti četrti najslabši ekipi lige Charlotte s 104:110.

Za Dallas je bil to 39. poraz v sezoni ob 36 zmagah, ki ga uvršča na 11. mesto na zahodu. Za desetouvrščeno Oklahomo, ki drži zadnje mesto za tako imenovani turnir play-in, zaostaja za eno zmago.

To je bil hkrati Dallasov četrti zaporedni poraz – v petek je Charlotte zmagal v Dallasu – in sedmi na zadnjih devetih tekmah.

Luka Dončić je dosegel 40 točk in zbral 12 skokov ter 8 podaj (trojke 7:16, met iz igre 12:29). Kyrie Irving je dodal 18 točk.

Že v ponedeljek bo Dallas gostoval pri Indiani Pacers, do 2. aprila pa še pri Philadelphii, Miamiju in Atlanti. Redni del bodo Mavs sklenili doma proti Sacramentu, Chicagu in San Antoniu.