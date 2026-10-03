  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Video

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Dan D za evropsko košarko: odločitev bo vplivala tudi na Dončićev projekt

Delničarji evrolige bodo v ponedeljek razpravljali o ponudbi za sodelovanje z NBA. Če dogovora ne bo, se Evropi obeta neposreden boj dveh velikih tekmovanj.
Luka Dončić v novo sezono vstopa kot nesporni vodja prenovljenih Lakers. Prva pripravljalna tekma ga čaka v ponedeljek proti Sacramento, v rednem delu lige NBA pa bo prvič zaigral 21. oktobra doma proti Golden State. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
Galerija
Luka Dončić v novo sezono vstopa kot nesporni vodja prenovljenih Lakers. Prva pripravljalna tekma ga čaka v ponedeljek proti Sacramento, v rednem delu lige NBA pa bo prvič zaigral 21. oktobra doma proti Golden State. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters Connect
Blaž Potočnik
3. 10. 2026 | 10:40
3. 10. 2026 | 10:46
6:02
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Evropsko klubsko košarko čaka eden najpomembnejših sestankov v zadnjih letih. Delničarji evrolige se bodo v ponedeljek, 5. oktobra, sestali v Italiji in razpravljali o ponudbi za sodelovanje z NBA, ki želi jeseni prihodnje leto zagnati novo tekmovanje NBA Europe.

image_alt
Do 27. leta starosti bo zaslužil najmanj 175 milijonov evrov

Na kocki je precej več kot zgolj ime novega tekmovanja. Če strani najdeta skupni jezik, bi se lahko temeljito spremenili upravljanje, financiranje in struktura najmočnejše evropske klubske košarke. V nasprotnem primeru bosta evroliga in NBA Europe postala neposredna tekmeca za največje klube, vlagatelje, igralce in trge.

Dogajanje bo s posebno pozornostjo spremljal tudi Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je vpet v projekt BC Roma SPQR, ki želi dobiti mesto prav v NBA Europe, Dončić pa je že spomladi jasno povedal, kakšen razplet si želi.

»Želim si, da najdejo način za sodelovanje. Pred odhodom v NBA sem več let igral v evroligi in ta leta so oblikovala vse vidike moje igre. Zato upam, da bo sodelovanje dobro za obe strani,« je takrat dejal Dončić, ki je pred selitvijo v ZDA z Real Madridom osvojil evroligo.

V igri tudi največji evropski nogometni velikani

NBA namerava svojo evropsko ligo zagnati leta 2027 ne glede na razplet pogovorov z evroligo. Trenutni načrt predvideva 16 ekip, od tega 12 stalnih mest in štiri, ki bi bila vsako leto na voljo prek kvalifikacij.

Začetna dvanajsterica naj bi prihajala iz največjih evropskih trgov. Med mesti, ki jih NBA spremlja, so London, Pariz, Rim, Milano, Berlin, München, Istanbul, Madrid, Atene, Barcelona, Manchester in Lyon. Ekipe bi lahko nastale na tri načine: kot obstoječi košarkarski klubi, povsem nove franšize vlagateljev ali projekti, povezani z velikimi evropskimi nogometnimi klubi.

Med slednjimi se omenja tudi Paris Saint-Germain. Njegov lastnik Qatar Sports Investments je potrdil, da pogovori z NBA potekajo že dalj časa.

»QSI so nagovorili pred približno dvema letoma. Aktivno smo vključeni v pogovore že najmanj leto dni,« so pri katarskem skladu povedali za Reuters.

Z morebitnimi projekti v NBA Europe povezujejo tudi Real Madrid, Barcelono in AC Milan.

Dogovor ali neposredni spopad

NBA si želi dogovora z evroligo, toda obenem jasno sporoča, da tudi brez njega projekta ne bo ustavila. Klubi evrolige bodo zato morali presoditi, ali se jim bolj splača pridružiti novemu tekmovanju oziroma z njim sodelovati ali pa poskušati ohraniti sedanji sistem in se ameriškemu projektu postaviti po robu.

»To je zgodovinsko edinstvena priložnost, da združimo vse strani, tudi Fibo, in preoblikujemo evropski košarkarski ekosistem,« je pred napovedanim sestankom sicer poudaril predsednik italijanske košarkarske lige Maurizio Gherardini.

Evroliga ima pripravljen svoj načrt

Če dogovora z NBA ne bo, namerava tudi evroliga kreniti v širitev. Tekmovanje, v katerem trenutno nastopa 20 ekip, bi že v prihodnji sezoni povečala na 24 moštev.

Hkrati želi povečati število klubov, ki bi imeli dolgoročno zagotovljeno mesto v tekmovanju. Trenutno ima takšen status 13 klubov, po novem pa bi ga lahko dobilo še največ osem moštev. Za ta mesta je evroliga po poročanju prejela 14 ponudb v skupni vrednosti več kot 800 milijonov evrov.

A tudi številke na drugi strani so ogromne. NBA Europe naj bi za posamezne stalne franšize prejela ponudbe v razponu od 500 milijonov do milijarde dolarjev, pri čemer mesto v novi ligi ne bi bilo avtomatično zagotovljeno niti vsem sedanjim stalnim članom evrolige.

Kljub velikemu zanimanju pa potencialni vlagatelji z dokončnimi odločitvami še ne hitijo. Predvsem čakajo na odločitev evrolige in odgovor na vprašanje, ali bosta tekmovanji v prihodnje sodelovali ali pa postali neposredna tekmeca.

»Vsi ponudniki, tudi nogometni klubi, za zdaj ne hitijo, saj stališče evrolige še ni jasno,« je za Reuters povedal vir, seznanjen s pogovori.

NBA obljublja denar in drugačen model

Američani svojo priložnost vidijo predvsem v velikem razkoraku med priljubljenostjo košarke v Evropi in njenimi prihodki. Po podatkih NBA ima košarka na celini več kot 270 milijonov navijačev in je za nogometom drugi najbolj priljubljen šport, vendar v največjih evropskih mestih pogosto nima klubov in infrastrukture, primerljive z gospodarsko močjo teh trgov.

Nekdanji košarkar Barcelone Pete Mickeal, danes športni agent, je ocenil, da bi NBA v evropsko košarko prinesla predvsem veliko več kapitala, bolj profesionalno poslovanje, boljše trženje in več sredstev za igralce ter klube.

NBA Europe želi rešiti tudi dolgoletni spor glede koledarja. Načrt predvideva uskladitev klubskih in reprezentančnih terminov, s čimer bi igralci lahko skozi sezono nastopali za svoje klube, domača prvenstva in reprezentance brez sedanjih prekrivanj.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Dražba

Rekordna cena za dres Michaela Jordana

Na dražbi se je dres Michaela Jordana prodal za skoraj enajst milijonov evrov.
1. 10. 2026 | 14:16
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Dončić z neverjetno potezo razjezil Reavesa: Sovražim ga (VIDEO)

Austina Reavesa so nove okrepitve navdušile z igro v obrambi. Sedaj verjame, da ima ta ekipa potencial za osvojitev naslova.
1. 10. 2026 | 11:47
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evroliga

Zeleni velikan v krizi, Obradović: To ni normalno

Kljub drugi zmagi Panathinaikosa v evroligi je srbski strateg Željko Obradović zaskrbljen zaradi številnih poškodb.
1. 10. 2026 | 10:17
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Nova moč ob Dončiću: Nisem vedel, da Luka tako razmišlja

Eden od bolj izpostavljenih košarkarjev na druženju z mediji v Los Angelesu je bil tudi Walker Kessler, ki ni mogel mimo vprašanj o Luki Dončiću.
Nejc Grilc 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Cedevita Olimpija

Spodbuden obraz Olimpije, ki je za las ostala brez nagrade

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili blizu presenečenja v Burgasu, šele v zadnji minuti so Španci strli njihov odpor.
30. 9. 2026 | 23:01
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Prevzemi

Zakonca Južna prevzemata na Hrvaškem

Družba CGP je prevzela proizvodni obrat Beton Lučko v Karlovcu.
Janez Tomažič 2. 10. 2026 | 09:20
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Financiranje strank

Kaj so narobe počeli v Svobodi, Novi Sloveniji in v SD?

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je predstavil nova sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj.
Uroš Esih 2. 10. 2026 | 11:31
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Slovenija 2026

Mezgec: Roglič naj se sam odpelje zlatu naproti

Vrhunec kolesarskega EP v Sloveniji bo nedeljska cestna dirka članov, na kateri bo bogato kariero končal 38-letni Kranjčan.
Miha Hočevar 2. 10. 2026 | 19:38
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Christa Pike je živa, a v kritičnem stanju

Njeni odvetniki zahtevajo omilitev kazni, preučujejo tudi druge pravne možnosti. Guverner ustavil druge usmrtitve in odredil preiskavo.
2. 10. 2026 | 06:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Znate dobro prebrati račun za elektriko?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
24. 9. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Delo 2. 10. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NAGRADA

Slovenske železnice pometle s konkurenco

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Uroš Kerin

Energetika potrebuje preudarnost in realne cilje

Slovenija mora energetsko strategijo prilagoditi svojim danostim, razvoj omrežja pa scenarijsko načrtovati vnaprej, opozarja Uroš Kerin.
Borut Tavčar 3. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Trajnost

Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
E-poslovanje

Milijonski prihranki z e-poslovanjem

Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Trgovalne platforme

Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

evroligaNBALuka DončićNBA EuropeBC Roma SPQRMaurizio GherardiniPete Mickealevropska klubska košarka

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Košarka
Evropska klubska košarka

Dan D za evropsko košarko: odločitev bo vplivala tudi na Dončićev projekt

Delničarji evrolige bodo v ponedeljek razpravljali o ponudbi za sodelovanje z NBA. Če dogovora ne bo, se Evropi obeta neposreden boj dveh velikih tekmovanj.
Blaž Potočnik 3. 10. 2026 | 10:40
Preberite več
Magazin  |  Aktivno v jesen
Vredno branja

Pet mest za jesenski pobeg

Ko se poletje umakne in mesta zadihajo malo počasneje, je pravi čas za mestni oddih. Izbrali smo pet zanimivih evropskih mest.
Blaž Kondža 3. 10. 2026 | 10:00
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Slovenija hoče njihove roke, ne pa njihovih otrok

Ekstremistični voditelji vidijo v mladih le množico človeških drončkov, ki jih lahko z nekaj kliki po omrežjih aktivirajo za uničevanje vseh drugačnih.
3. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pregled tedna

Ali ste na obrazu Xi Jinpinga kdaj videli čustva?

Ne glede na to, ali sedi na zasedanju politbiroja ali na vrhunskem srečanju Bricsa, ima Xi na obrazu vedno isti izraz stoične umirjenosti.
Zorana Baković 3. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Mohorič razume Pogačarjevo frustracijo: Praktično gremo mimo njegove hiše

Slovenci bodo na domačem EP brez Tadeja Pogačarja stavili na poznavanje zahtevne trase in ekipno taktiko. Matej Mohorič verjame, da lahko posežejo visoko.
3. 10. 2026 | 08:42
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Slovenija hoče njihove roke, ne pa njihovih otrok

Ekstremistični voditelji vidijo v mladih le množico človeških drončkov, ki jih lahko z nekaj kliki po omrežjih aktivirajo za uničevanje vseh drugačnih.
3. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pregled tedna

Ali ste na obrazu Xi Jinpinga kdaj videli čustva?

Ne glede na to, ali sedi na zasedanju politbiroja ali na vrhunskem srečanju Bricsa, ima Xi na obrazu vedno isti izraz stoične umirjenosti.
Zorana Baković 3. 10. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
EP v kolesarstvu

Mohorič razume Pogačarjevo frustracijo: Praktično gremo mimo njegove hiše

Slovenci bodo na domačem EP brez Tadeja Pogačarja stavili na poznavanje zahtevne trase in ekipno taktiko. Matej Mohorič verjame, da lahko posežejo visoko.
3. 10. 2026 | 08:42
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
22. 9. 2026 | 11:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zakaj je Slovence še vedno strah?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
28. 9. 2026 | 10:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:32
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo