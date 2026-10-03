Dan D za evropsko košarko: odločitev bo vplivala tudi na Dončićev projekt

Evropsko klubsko košarko čaka eden najpomembnejših sestankov v zadnjih letih. Delničarji evrolige se bodo v ponedeljek, 5. oktobra, sestali v Italiji in razpravljali o ponudbi za sodelovanje z NBA, ki želi jeseni prihodnje leto zagnati novo tekmovanje NBA Europe.

Na kocki je precej več kot zgolj ime novega tekmovanja. Če strani najdeta skupni jezik, bi se lahko temeljito spremenili upravljanje, financiranje in struktura najmočnejše evropske klubske košarke. V nasprotnem primeru bosta evroliga in NBA Europe postala neposredna tekmeca za največje klube, vlagatelje, igralce in trge.

Dogajanje bo s posebno pozornostjo spremljal tudi Luka Dončić. Slovenski zvezdnik je vpet v projekt BC Roma SPQR, ki želi dobiti mesto prav v NBA Europe, Dončić pa je že spomladi jasno povedal, kakšen razplet si želi.

»Želim si, da najdejo način za sodelovanje. Pred odhodom v NBA sem več let igral v evroligi in ta leta so oblikovala vse vidike moje igre. Zato upam, da bo sodelovanje dobro za obe strani,« je takrat dejal Dončić, ki je pred selitvijo v ZDA z Real Madridom osvojil evroligo.

V igri tudi največji evropski nogometni velikani

NBA namerava svojo evropsko ligo zagnati leta 2027 ne glede na razplet pogovorov z evroligo. Trenutni načrt predvideva 16 ekip, od tega 12 stalnih mest in štiri, ki bi bila vsako leto na voljo prek kvalifikacij.

Začetna dvanajsterica naj bi prihajala iz največjih evropskih trgov. Med mesti, ki jih NBA spremlja, so London, Pariz, Rim, Milano, Berlin, München, Istanbul, Madrid, Atene, Barcelona, Manchester in Lyon. Ekipe bi lahko nastale na tri načine: kot obstoječi košarkarski klubi, povsem nove franšize vlagateljev ali projekti, povezani z velikimi evropskimi nogometnimi klubi.

Med slednjimi se omenja tudi Paris Saint-Germain. Njegov lastnik Qatar Sports Investments je potrdil, da pogovori z NBA potekajo že dalj časa.

»QSI so nagovorili pred približno dvema letoma. Aktivno smo vključeni v pogovore že najmanj leto dni,« so pri katarskem skladu povedali za Reuters.

Z morebitnimi projekti v NBA Europe povezujejo tudi Real Madrid, Barcelono in AC Milan.

Dogovor ali neposredni spopad

NBA si želi dogovora z evroligo, toda obenem jasno sporoča, da tudi brez njega projekta ne bo ustavila. Klubi evrolige bodo zato morali presoditi, ali se jim bolj splača pridružiti novemu tekmovanju oziroma z njim sodelovati ali pa poskušati ohraniti sedanji sistem in se ameriškemu projektu postaviti po robu.

»To je zgodovinsko edinstvena priložnost, da združimo vse strani, tudi Fibo, in preoblikujemo evropski košarkarski ekosistem,« je pred napovedanim sestankom sicer poudaril predsednik italijanske košarkarske lige Maurizio Gherardini.

Evroliga ima pripravljen svoj načrt

Če dogovora z NBA ne bo, namerava tudi evroliga kreniti v širitev. Tekmovanje, v katerem trenutno nastopa 20 ekip, bi že v prihodnji sezoni povečala na 24 moštev.

Hkrati želi povečati število klubov, ki bi imeli dolgoročno zagotovljeno mesto v tekmovanju. Trenutno ima takšen status 13 klubov, po novem pa bi ga lahko dobilo še največ osem moštev. Za ta mesta je evroliga po poročanju prejela 14 ponudb v skupni vrednosti več kot 800 milijonov evrov.

A tudi številke na drugi strani so ogromne. NBA Europe naj bi za posamezne stalne franšize prejela ponudbe v razponu od 500 milijonov do milijarde dolarjev, pri čemer mesto v novi ligi ne bi bilo avtomatično zagotovljeno niti vsem sedanjim stalnim članom evrolige.

Kljub velikemu zanimanju pa potencialni vlagatelji z dokončnimi odločitvami še ne hitijo. Predvsem čakajo na odločitev evrolige in odgovor na vprašanje, ali bosta tekmovanji v prihodnje sodelovali ali pa postali neposredna tekmeca.

»Vsi ponudniki, tudi nogometni klubi, za zdaj ne hitijo, saj stališče evrolige še ni jasno,« je za Reuters povedal vir, seznanjen s pogovori.

NBA obljublja denar in drugačen model

Američani svojo priložnost vidijo predvsem v velikem razkoraku med priljubljenostjo košarke v Evropi in njenimi prihodki. Po podatkih NBA ima košarka na celini več kot 270 milijonov navijačev in je za nogometom drugi najbolj priljubljen šport, vendar v največjih evropskih mestih pogosto nima klubov in infrastrukture, primerljive z gospodarsko močjo teh trgov.

Nekdanji košarkar Barcelone Pete Mickeal, danes športni agent, je ocenil, da bi NBA v evropsko košarko prinesla predvsem veliko več kapitala, bolj profesionalno poslovanje, boljše trženje in več sredstev za igralce ter klube.

NBA Europe želi rešiti tudi dolgoletni spor glede koledarja. Načrt predvideva uskladitev klubskih in reprezentančnih terminov, s čimer bi igralci lahko skozi sezono nastopali za svoje klube, domača prvenstva in reprezentance brez sedanjih prekrivanj.