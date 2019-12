Dan, ki ga Vlatko Čančar zlepa ne bo pozabil

Los Angeles – Slovenski košarkar Vlatko Čančar današnjega dneva verjetno nikoli ne bo pozabil. Na ta dan je namreč dočakal svoji prvi točki v ligi NBA. Dosegel ju je iz prostih metov na tekmi v znamenitem Staples Centru, v katerem se je s soigralci pri moštvu Denver Nuggets veselil visoke zmage nad Los Angeles Lakers s 128:104.



V gostujoči zasedbi sta bila najbolj učinkovita Američana Paul Millsap (21 točk) in Gary Harris (19), pomemben delež k zmagi Denverja pa je prispeval tudi Srb Nikola Jokić, ki je v statistiko vpisal 18 točk. Čančar je na parketu prebil pičli dve minuti, ob dveh točkah (z metom iz igre 0:1) pa je vknjižil še po en skok in asistenco.



Najboljši strelec tekme je bil sicer z 32 točkami Američan Anthony Davis, ki pa ni mogel preprečiti poraza Los Angelesa. Omeniti kaže, da so Jezerniki zaradi nategnjene prsne mišice igrali brez svojega prvega zvezdnika LeBrona Jamesa.



Vlatku je prek družbenega omrežja twitter med prvimi čestital Luka Dončić, ki je za klubsko klopjo spremljal zadnjo tekmo svojega moštva Dallas Mavericks, pri čemer ni mogel verjeti, kar je videl. Teksačani so namreč ob koncu tretje četrtine proti igralcem ekipe Toronto Raptors vodili že s tridesetimi točkami prednosti (85:55), na koncu pa domačim košarkarjem dovolili, da so poskrbeli za čudežen zasuk in zmagali s 110:107.