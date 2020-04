Dan, ko je v Milanu odmevalo: Dvignimo roke gor ... (VIDEO)

Ljubljana – Zgolj osem moštev se je v zadnjih petih sezonah uvrščalo med najboljšo četverico v evroligi, med njimi le CSKA in Fenerbahče (po 5), Real Madrid (4) in Olympiakos (2) več kot enkrat, zunaj elite so ostali tudi klubi, ki vlagajo vrtoglave zneske. V Sloveniji vse od sezone 2012/13 sanjarimo, da bi znova imeli evroligaša, toda na današnji dan pred 23 leti, 3. aprila 1997, so se tudi Olimpijini košarkarji prebili med velike. V Milanu so ugnali domači Stefanel s 77:61 in se z 2:1 v zmagah uvrstili na nepozabni final four v Rimu.»Saj ni res, pa je: Smelt Olimpija z zmago v Milanu potuje v Rim!« je bil zgovoren naslov v ...