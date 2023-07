Dan, ko ne bo mogel več, bo tudi zadnji

Zvezdnik lige NBA LeBron James je na slovesnosti ob podelitvi nagrad espy ameriške hiše ABC zavrnil namigovanja o upokojitvi. Američan je dejal, da še ni pripravljen končati športne poti, ker še vedno čuti veliko ljubezen do igranja košarke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vseeno mi je, koliko točk dosežem, tudi to, kaj še lahko in česa ne morem več napraviti na igrišču. Pravo vprašanje zame je, če lahko še naprej igram, ne da bi ubiral bližnjice. Dan, ko ne bom mogel več dati od sebe vsega na igrišču, bo tudi moj zadnji. In ta dan še ni napočil,« je James povedal na podelitvi nagrad espy ameriške hiše ABC.

Nagrado je 38-letni košarkar dobil za rekord v prejšnji sezoni, ko je na prvem mestu lestvice strelcev v najmočnejši košarkarski ligi na svetu presegel število točk, ki jih je pred tem zbral Kareem Abdul-Jabbar.

Dodal je, da mu je treniranje sinov pomagalo, da je ohranil vedno znova nov pogled na šport, v katerem je že več kot dve desetletji. Avgusta je podaljšal pogodbo z Los Angeles Lakers in bo tako igral še najmanj v sezoni 2024/25.

Pri ABC so nagradi za najboljša športnika podeli nogometašu Patricku Mahomesu in smučarki Mikaeli Shiffrin, nagrada za najboljšo ekipo pa je pripadla Kansas City Chiefs iz NFL.