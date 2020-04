Danes in jutri sestankovanje, v četrtek razkritje

Ljubljana - Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) bo v četrtek sporočila nov datum olimpijskih kvalifikacij ter razkrila usodo evropskih prvenstev, ki bi morala biti poleti 2021.



Prestavitev olimpijskih iger z leta 2020 na 2021 je za seboj potegnila kup sprememb v koledarjih športnih organizacij. Za leto 2021 je imela Fiba med drugim v načrtu evropski prvenstvi za ženske in moške.



Slovenija bi morala konec avgusta in septembra 2021 braniti moški naslov iz Istanbula 2017, ženske – med njimi verjetno tudi slovenska reprezentanca, ki je odlično začela kvalifikacije – pa imajo evropsko prvenstvo na sporedu v drugi polovici junija 2021.



Fiba mora sprejeti tudi odločitev glede celinskih in svetovnih prvenstev mlajših kategorij, ki so na sporedu letos poleti, prav tako pa mora sporočiti nov datum olimpijskih kvalifikacij. Med kandidati za nastop v Tokiu prihodnje leto je tudi Slovenija, ki bi morala konec junija igrati na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu.



Izvršni odbor Fiba Europe, v katerem Slovenijo zastopa predsednik KZS Matej Erjavec, bo preko video povezave zasedal danes in jutri, odločitve pa bo Fiba javnosti sporočila v četrtek.



Poleg Erjavca ima Slovenija še tri predstavnike v Fiba Europe. Generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović je član komisije za tekmovanja, poslovni direktor KZS Aleš Križnar sodeluje v komisiji za finance, odvetnik KZS Samo Logar pa v komisiji za pravne zadeve.