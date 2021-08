Delegacija iz Dallasa pri Dončiću z mastno pogodbo

Luka Dončić je največji bider v ekipi Marka Cubana. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

Dirk Nowitzki in Jason Kidd sta Dallasu priigrala edini naslov pvaka v ligi NBA. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

Luka Dončić si je v Dallasu prislužil maksimalno pogodbo. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Ni veliko športnikov, ki jih doleti čast, da mu šefi novo pogodbo prinesejo kar na dom.je izjema., lastnik moštva v ligi NBA Dallas Mavericks, je v spremstvu delegacije, v kateri sta tudi klubska legenda in zdaj svetovalecter trener, priletel v Slovenijo.V kovčku ima pripravljeno novo sanjsko pogodbo za slovenskega zvezdnika, ki naj bi v petih letih zaslužil kar 207 milijonov dolarjev (175 milijonov evrov). Luka naj bi jo podpisal jutri, ko bo v Ljubljani zvečer tudi sprejem za slovenske olimpijce. Gre za najvišjo pogodbo v klubski zgodovini.V delegaciji sta tudi generalni menedžerin njegov pomočnikNova pogodba bo veljavna od sezone 2022/23, ko se izteče trenutna. V prihodnji sezoni bo Ljubljančan zaslužil 10,2 milijona dolarjev (8,6 milijona evrov). Najvišjo možno pogodbo si je Dončić prislužil, ker je bil v zadnjih dveh letih izbran v idealno peterko lige NBA.Dallas naj bi ekipo gradil okrog najboljšega strelca Dončića, ki je blestel tudi na OI v Tokiu, kjer je Slovenijo popeljal v polfinale. Kidd, še ena legenda NBA, se bo prvič osebno srečal s Slovencem. Kidd je do zdaj kot trener vodil Brooklyn Nets in Milwakee Bucks, od leta 2019 je bil pomočnik pri LA Lakers. V Dallasu je nasledil. Po obisku pri Dončiću naj bi šel še v Latvijo hCuban je že bil v Sloveniji, v katero se je zaljubil na prvi pogled. Ob vsaki zmagi Slovencev v Tokiu je na twitterju objavil tudi čestitko v slovenščini. Kidd in Nowitzki sta Dallasu leta 2011 prinesla edini naslov prvaka v ligi NBA.