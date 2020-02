Denarja jim je zmanjkalo, srca in volje nikakor ne

16

trojk so zadeli košarkarji Kopra Primorske v pokalnem finalu, deset že do polčasa

Jaka Blažič (z žogo) je v finalu bil ogorčeno bitko z Alenom Hodžićem (levo) in Aleksandrom Lazićem. FOTO: Uroš Hočevar

Koprčani z več energije

Koper Primorska : Cedevita Olimpija 93:84 (69:63, 50:46, 27:32) Dvorana na Kodeljevem, gledalcev 900, sodniki Krejić (Kr), Vučković (Mb) in Zupančič (Lj).

Koper Primorska: Gibbs 14 (4:6), Barič 22 (4:5), Kosi 6 (4:4), Lazić 10 (0:1), Hodžić 15 (1:2), Dimec 14 (4:7), Luković 12.

Cedevita Olimpija: Krušlin 15 (3:3), Hopkins 8 (2:2), Murić 8 (0:1), Mulalić 3 (3:3), Miller-McIntyre 13 (3:4), Blažič 33 (7:8), Marinković 4.

Met za dve točki: Koper Primorska 14:27 (51 %), Cedevita Olimpija 15:35 (42 %); za tri: Koper Primorska 16:34 (47 %), Cedevita Olimpija 12:28 (42 %); skoki: Koper Primorska 35 (26+9), Cedevita Olimpija 37 (26+11).



Ljubljana – »Manj kot nas ostaja, boljši smo,« so si morda z dna duše zapeli košarkarji Kopra Primorske po finalu pokala Spar. V njem so tretjič zapored osvojili prvo mesto, njihov letošnji uspeh pa nima primere. Pred tedni so zaradi finančnih težav ostali brez vseh najboljših košarkarjev in trenerja, a nadaljujejo v šampionskem slogu, kot da tega sploh ne bi opazili. V finalu so zasluženo ugnali Cedevito Olimpijo, ki je zadnjič vodila s 45:44 v 18. minuti.»Vsa čast našim fantom za finalnih 40 minut, hvala tudi našim navijačem. Skupaj smo garali in pokazali, da ni vse v denarju. Fantje, ki smo ostali v Kopru, smo potrdili, da znamo igrati košarko in da verjamemo v naše delo. Današnji uspeh je posledica dobre igre v obrambi. Prejeli smo sicer 84 točk, toda od teh jih je 33 dosegel, ki je bil izjemno razpoložen in ga nismo mogli ustaviti,« je ocenil organizator koprske igre, ki v uvodnih mesecih sezone ni igral prav veliko. Na Kodeljevem pa je bil z 22 točkami (met za dve 3:4, za tri 4:5, prosti meti 4:5) in 7 asistencami prvo ime zmagovalcev v finalu ter nosil moštvo skupaj z, ki se je izkazal tudi v polfinalu in osvojil naslov najboljšega košarkarja zaključnega turnirja.Odločilni dvoboj je minil v znamenju številnih metov za tri točke, pri katerih so bili učinkovitejši Koprčani. V prvem polčasu so jih zadeli kar 10 z 21 poskusi, na koncu je bil njihov izkoristek 16:34. Kljub očitni razliki v klubskih proračunih se je v obeh moštvih vpisalo med strelce po sedem košarkarjev. Pri zmagovalcih jih je pet doseglo dvomestno število točk, pri Cedeviti Olimpiji le trije in vse preveč je bilo odvisno od Blažiča, ki je pričakal konec tekme z metom za dve točki 4:8, za tri 6:13 in prostimi meti 7:8. Očitno se je želel odkupiti za bledo polfinalno predstavo, a se je na trenutke stvari loteval na napačen način.Njegov primorski kapetanski kolega in novopečeni reprezentantse je medtem izkazal s kolektivno predstavo in spodbujal soigralce k odločni igri, pa čeprav sta bila na nasprotni strani parketa dva od najbolj zaslužnih za njihove uspehe v prejšnjih dveh sezonah – centerin trener. Slednji od selitve v Stožice vztraja, da bi morali njegovi novi varovanci igrati bolje v obrambi, zato ni mogel biti zadovoljen, potem ko so po vodstvu s 35:29 prejeli 50 točk do glavnega premora in odšli na posvet s štirimi točkami primanjkljaja. Takoj po nadaljevanju pa so hitropotezno prejeli še trojki številka 11 in 12.Do konca tekme so bile številke nekoliko nižje zaradi utrujenosti »kratkih« zasedb, toda Koprčani so dobili tudi tretjo (19:17) in zadnjo četrtino (24:21). Ljubljančani so le občasno ogrozili njihovo prednost, zadnjič pri 83:81. Po peti osebni napakiinpa je hitro padla odločitev.je s petimi zaporednimi točkami povečal razliko na 91:81 in se s soborci začel pripravljati na plemenito prho s penino.»Koprčani so imeli več energije, igra jim je bolje tekla od vsega začetka. Mi smo bili nekako iztrošeni po težki tekmi s Krko,« je priznal junak polfinala. Kdo ve, kako bi se končal finale, če ne bi rešil Cedevite Olimpije s čudežno trojko v zadnji sekundi podaljška.