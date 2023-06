Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem do naslova v ligi NBA

Košarkarji Denver Nuggets so prvič v zgodovini osvojili naslov prvaka severnoameriške lige NBA. Na krilih Srba Nikole Jokića, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca (MVP) končnice, so na peti tekmi dvoboja proti Miami Heat zmagali s 94:89. S tem so boj na štiri zmage dobili s 4:1

Jokić je bil z 28 točkami in s 16 skoki spet najboljši košarkar tekme.

»To je bil velik trud celotne ekipe,« je po naslovu dejal Jokić: »Toliko dejavnikov je. Preprosto srečen sem. Dobro je. Delo je opravljeno, zdaj lahko gremo domov.«

Jokić je s hčerko na odru prevzel nagrado MVP finala s povprečjem 30,2 točke, 14 skokov, 7,2 podaje in 1,4 ukradene žoge. Osemindvajsetletnik je že prej imel v zbirki dva naslova MVP rednega dela lige NBA.

»Verjeli smo drug v drugega. Da, trofeje so nekaj. Toda naša moštvena kemija bo ostala tudi, ko bomo končali kariero,« je še dejal Jokić.

Njegov trener Michael Malone pa je s svojo izjavo v dvorani Ball Arena še podžgal navijače, ki so pospremili prvi naslov prvaka v 47-letni zgodovini: »Imam novice za vse ljubitelje košarke. Z enim naslovom nismo zadovoljni. Hočemo jih več.«

Malone verjame, da imajo Nuggets že zdaj vse, da sledijo svojemu cilju in postanejo košarkarska dinastija z več naslovi. Pričakovati je, da bo mlado jedro igralcev pod vodstvom Jokića ostalo v klubu še nekaj sezon.

To klubu še nikoli ni uspelo

»Dosegli smo nekaj, kar temu klubu še nikoli ni uspelo, vendar imamo v slačilnici veliko mladih nadarjenih igralcev in mislim, da smo s 16 zmagami v končnici pravkar pokazali, česa smo sposobni na največjem odru na svetu,« je dodal Malone.

Član zmagovitega moštva je tudi slovenski košarkar Vlatko Čančar, ki je v finalni seriji odigral le 29 sekund. Kljub temu je Čančar osvojil šampionski prstan v najmočnejši ligi na svetu.

S tem dosežkom se je med Slovenci pridružil Radoslavu Nesteroviću (San Antonio Spurs/2005), Benu Udrihu (San Antonio Spurs/2005, 2007) in Saši Vujačiću (Los Angeles Lakers/2009, 2010).

Nuggets so zaostanek 0:5 na začetku pete tekme hitro spremenili v 12:5, a nato izgubili nit in ob odmoru zaostajali za sedem točk (44:51). Šele proti koncu tretje četrtine so gostitelji znova prišli do vodstva.

V zadnji četrtini je bila igra nekaj minut divja, vmes sta ekipi zgrešili kar deset metov zaporedoma. Ko je imel Miami v zadnjih minutah resne možnosti za drugo zmago v dvoboju, je Jimmy Butler zgrešil met 28 sekund pred koncem, kar je odločilo tekmo v prid Denverja.

Butler je tekmo končal pri 21 točkah za Miami, ki je ob polčasu vodil, vendar je imel težave pri doseganju košev v tretji četrtini, ko so se Nuggets počasi vračali v igro. Bam Adebayo je zbral 20 točk in 12 skokov, od tega je le dve točki dosegel v drugem polčasu

Denver je redni del prvenstva NBA končal na vrhu zahodne konference in v končnici premagal Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns in Los Angeles Lakers. Miami Heat pa se je v končnico uvrstil šele kot osmi nosilec, nato pa je iz tekmovanja vrgel Milwaukee Bucks, New York Knicks in Boston Celtics.