Denver po napeti končnici ugnal Los Angeles

Košarkarji moštva Denver Nuggets so na prvi tekmi finala zahodne konference severnoameriške lige NBA ugnali Los Angeles Lakers s 132:126. Kljub vodstvu z 21 točkami v tretji četrtini so se v zadnji minuti tresli za zmago, saj so se gostitelji približali na tri točke zaostanka.

Pri zmagovalcih je Nikola Jokić, MVP lige v zadnjih dveh sezonah, dosegel kar 34 točk, neverjetnih 21 skokov in 14 podaj ter dosegel šesti trojni dvojček v končnici. Kar 31 točk je dodal Jamal Murray in 21 Kentavious Caldwell-Pope. Slovenec Vlatko Čanćar v dresu ekipe iz Kolorada ni dobil priložnosti.

Na nasprotni strani je s 40 točkami in 10 skoki blestel Anthony Davis, LeBron James je dosegel 26 točk in 12 skokov, Austin Reaves pa 23 točk. »V prvem polčasu smo bili odlični. Nadzorovali smo igro. V drugem delu pa smo ta nadzor sicer izgubili, a smo res dobra ekipa,« je po tekmi za ESPN povedal Jokić, Denver pa je prvi del dobil z 72:54.

Los Angeles Lakers so na tekmi povedli le v uvodni minuti z 2:0, kasneje pa vseskozi lovili Denver. FOTO: Afp

Los Angeles Lakers so na tekmi povedli le v uvodni minuti z 2:0, kasneje pa vseskozi lovili Denver. Jokića sta občasno pokrivala po dva nasprotna košarkarja, s čimer je ustvaril prostor soigralcem za met. A v drugem delu je steklo tudi Los Angelesu, ki je očitno našel recept za igro z Nuggets. Gostje so se približali na 126:129, 45 sekund pred koncem pa je LeBron James zgrešil trojko za izenačenje.

»Vedeli smo, da se bodo približali. To je odlična ekipa. A na koncu ni pomembno, kako tesno je bilo, Zmaga je pač zmaga in šteje samo to,« je še dejal Jokić, ki je v zadnjih sekundah zadel tri od štirih prostih metov in pokopal upe zasedbe iz Kalifornije,

Moštvi igrata na štiri zmage. Nazadnje sta se v konferenčnem finalu merili leta 2020, boljši pa je bil Los Angeles, ki je takrat osvojil svoj rekordni 17. naslov.

V finalu vzhoda igrata Miami in Boston, prva tekma pa bo na sporedu v noči na četrtek po slovenskem času.