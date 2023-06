Denverjev dvojec s trojnim dvojčkom vrnil udarec

Košarkarji Denverja so v finalu končnice lige NBA povedli z 2:1 v seriji, potem ko so v gosteh premagali Miami ss 109:94. Blestela sta predvsem Nikola Jokić in Jamal Murray s trojnima dvojčkoma, medtem ko je slovenski reprezentant Vlatko Čančar odigral 30 sekund. Naslednja tekma bo v soboto ob 2.30.

Denver je slavil predvsem na krilih naveze Jokić/Murray, ki je skupaj dosegla 66 od 109 točk zlatih zrn. Oba košarkarja sta dosegla trojni dvojček.

Predvsem srbski center, dvakratni MVP rednega dela sezone (2021, 2022), je postal sploh prvi košarkar z najmanj 30 točkami, 20 skoki in 10 podajami na tekmi finalne serije. Na koncu je vpisal 32 točk, 21 skokov in 10 podaj.

Skupaj ima Srb tri tekme s statističnim izkupičkom 30-20-10 v končnici, vsi ostali košarkarji v zgodovini pa dve. To je uspelo le Kareemu Abdul-Jabbarju (1970) in Wiltu Chamberlainu (1967).

Jokićev moštveni kolega Murray je prav tako dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter po 10 skoki in podajami. Izgubil je sedem žog.

Pomoč s klopi je za Denver prišla v podobi novinca Christiana Brauna, ki je v 19 minutah dosegel 15 točk. Iz igre je zadel sedem od osmih metov. Edini preostali košarkar z dvomestnim številom točk je bil Aaron Gordon, ki je 11 točkam dodal še 10 skokov.

Vlatko Čančar je prvič po 11. maju dobil priložnost za igro. Ob koncu dvoboja je na parket stopil za 30 sekund, njegova statistika pa je ostala prazna.

Jimmy Butler je bil najučinkovitejši Miamijev košarkar. FOTO: Jim Rassol/Usa Today Sports/Reuters Con

Začeli dobro, a že po treh četrtinah krepko zaostajali

Pri Miamiju, ki je z Denverjem stik držal do tretje četrtine, sta izstopala Jimmy Butler (28 točk) in Bam Adebayo (22 točk, 17 skokov), a imela premalo bodisi pomoči članov prve peterke bodisi košarkarjev s klopi. Skupaj sta glavna zvezdnika vročice iz igre zadela 18 od 45 metov.

Caleb Martin je s klopi dosegel 10 točk, ostali trije člani prve peterke pa so se na koncu ustavili pri vsega 16 točkah.

Miami je dvoboj dobro začel, do polčasa pa ohranil stik z najboljšim moštvom zahodne konference. Na odmor so varovanci Erika Spoelstre odšli z -5, zaostanek pa je nato v nadaljevanju le še naraščal. Že proti koncu tretje četrtine je znašal 19 točk, po polaganju Brauna za 93:72 pa je bila tretja tekma odločena.

Ob visoki razliki je trener Denverja Michael Malone ponudil priložnost košarkarjem, ki v letošnji končnici niso veliko igrali, med njimi je bil tudi slovenski krilni košarkar.

Naslednja tekma v seriji, v kateri moštvi igrata na štiri zmage, bo v noči s petka na soboto, peta v Denverju pa tri dni kasneje. Miami, osmopostavljena ekipa z zahoda, v sedmem finalu lovi četrti naslov, Denver pa sploh prvič igra na zadnji stopnički lige NBA.