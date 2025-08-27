Desant Američanov na Poljsko, tudi Slovenija je bila blizu

Na bližajočem se euroBasketu 2025 bo Slovenija v Katovicah igrala v zahtevni skupini D, kjer bodo njeni tekmeci Francija, Poljska, Izrael, Belgija in Islandija. Čeprav je naturalizacija ameriških košarkarjev stalnica evropskih prvenstev – kar devet reprezentanc se bo okrepilo s pomočjo iz ZDA –, pa pri tekmecih Slovencev tovrstna praksa ni množična.

Naturalizirane Američane, povečini branilce, so denimo angažirali Turčija (Shane Larkin), Italija (Darius Thompson), Poljska (Jordan Loyd), Črna gora (Kyle Allman Jr.), Portugalska (Travante Williams), Gruzija (Kamar Baldwin), Grčija (Tyler Dorsey), Bosna in Hercegovina (John Roberson) in Ciper (Darral Willis). Med slovenskimi tekmeci v skupini D bo z ameriško okrepitvijo nastopila le Poljska, ki bo računala na izkušenega branilca Jordana Loyda.

Najbolj izstopa prav Poljska

Najbolj izstopa prav Poljska, ki je v zadnjem hipu pridobila Jordana Loyda, člana Monaca in nekdanjega junaka Crvene zvezde ter Valencie. Američan nikoli ni igral na Poljskem, a bo v domačem dresu prinesel dodatno razsežnost zunanje igre. Poljaki so sicer računali tudi na Jerricka Hardinga, a se je selektor odločil, da bo to vlogo prevzel zgolj Loyd.

Drugi tekmeci Slovenije? Pri Franciji, enem glavnih favoritov prvenstva, naturaliziranih igralcev ni. »Trikolori« bodo stavili na doma vzgojeno moč nove generacije, ki jo po odsotnosti Wembanyame in Goberta utelešajo mladi obrazi iz lige NBA, kot sta Risacher in Sarr. Tudi Izrael ni segel po ameriških okrepitvah, temveč bo breme igre slonelo na Deniju Avdiji in jedru iz evrolige.

Jordan Loyd je znanec slovenske košarke iz časa njegovega igranja za Crveno zvezdo. FOTO: ABA

Tudi Belgija in Islandija ostajata brez ameriških okrepitev. Prva računa na kolektivno disciplino in izkušnje iz preteklih turnirjev, druga je v vlogi eksotičnega izzivalca, ki ga bo težko podcenjevati.

Tako bo med slovenskimi tekmeci le Poljska nastopila z ameriškim dodatkom, blizu je bila tudi Slovenija. Potem ko se je od reprezentance poslovil Mike Tobey, je ekipa selektorja Aleksandra Sekulića tik pred zdajci ostala brez Josha Neba, tako da bo Luki Dončiću in soigralcem pod košem pomagal povratnik Alen Omić.