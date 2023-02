Deset let po Dončiću v Madridu »brusijo« nov biser svetovnega formata

Španski košarkarski pokal je v Badaloni presenetljivo osvojila Unicaja iz Malage, ki je bila v finalu s 83:80 boljša od ekipe Lenovo Tenerife. Barcelona s slovenskim reprezentantom Mikom Tobeyjem in madridski Real sta izpadla že v četrtfinalu oziroma polfinalu, obakrat so bili od velikanov boljši kasnejši zmagovalci iz Andaluzije.

Mladinska izvedba pokalnega tekmovanja pa je okronala Madridčane, ki so leteli na krilih 13-letnega bisera Mahamadouja Landoura. Malijec je samo v finalu proti Barceloni (84:74) dosegel 56 točk in jim dodal še 33 skokov ter 5 blokad za statistični indeks 82.

Kot so zapisali pri časniku Marca, se je 211 cm visoki center v Badaloni gotovo počutil kot nekoč legendarni Wilt Chamberlain v ligi NBA. Američan je na eni tekmi leta 1962 seveda dosegel okroglih 100 točk, predstava Landoura pa je po ocenah španskih kolegov presegla tudi najbolj nepozabne na tekmah mladinskega pokala, v katerem je pred skoraj točno desetimi leti v Realovem dresu kot najkoristnejši igralec turnirja zablestel tudi Luka Dončić.

Še lani se je Landoure mudil na španski košarkarski akademiji v Villaviciosi, kot prva pa ga je opazila Barcelona, toda po nedavni selitvi k Realu je dobesedno eksplodiral.

Navdušen nad O'Nealom

»Želim postati profesionalec in se razviti do najvišje ravni. Ne postavljam si omejitev. Sanjam o tem, da bi dosegel vrh svetovne košarke. NBA? Zakaj pa ne ...« je dejal v lanskem intervjuju po zaključnem turnirju španskega pokala. Njegov idol je eden najboljših centrov lige NBA vseh časov, Shaquille O'Neal, čigar posnetke naj bi si večkrat predvajal ob piljenju lastne tehnike, na Realovo srečo pa je v primerjavi z O'Nealom precej boljši izvajalec prostih metov, čeprav je v finalu z Barcelono zadel zgolj 14 od 24 poskusov in precej zaostal za svojim povprečjem. O'Neal, ki je v karieri izvajal kar 11.152 prostih metov, v tem pogledu je tretji na večni lestvici lige NBA, je v pokoj odšel z 52,7-odstotnim izkoristkom.

»Njegovi posnetki me močno navdihujejo na moji poti napredka in učenja. Zelo rad bi imel tako veliko kariero. O tem sanjam od malih nog in rad bi videl, da bi nekega dne lahko rekel, da mi je uspelo,« pravi Landoure.

Dončić je bil tako kot Landoure najkoristnejši igralec t. i. minicope leta 2013: