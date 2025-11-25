Detroit po 20 letih izenačil rekord, ki ga je nazadnje popeljal vse do naslova

Košarkarji Detroita so ponoči v severnoameriški ligi NBA dosegli 15. zmago v 17. nastopu ter utrdili vodstvo v vzhodni konferenci. Junak zmage nad Indiano je bil Cade Cunningham s 24 točkami in z 11 skoki, prav toliko točk je na nasprotni strani zbral Pascal Siakam.

Detroit je dosegel že 13. zmago zaporedoma ter ponovil niz iz sezon 1989/90 ter 2003/04, ko je v Michigan odšel tudi naslov.

Tekma v Indianapolisu je bila na videz odločena devet minut pred koncem, ko je Detroit povedel s 106:88. Domači pa se niso dali in navijačem vendarle zagotovili napeto zadnjo minuto.

Isaiah Jackson je Indiano 48 sekund pred koncem pripeljal do zaostanka 115:117 in tako je ostalo vse do zadnjih sekund, ko je Caris LeVert z zadetima prostima metoma potrdil zmago gostov.

Drugi na vzhodu ostaja Toronto, ki je v atlantski skupini za zmago ušel Atlanti. Ponoči je s 110:99 ugnal Cleveland Cavaliers in niz neprekinjenih uspehov podaljšal na osem.

Odločilna je bila končnica prvega dela, ko so gostitelji zaostanek osmih točk spremenili v vodstvo treh. V tretji četrtini je Toronto nato ušel na 14 točk prednosti. Brandon Ingram je za zmagovalce s 37 točkami prikazal najbolj učinkovit strelski večer v sezoni. Scottie Barnes je dosegel 18 točk in 11 podaj.

Miami je za tretje mesto na vzhodu premagal Dallas s 106:102. Tyler Herro, ki je zaradi poškodbe nastopil prvič v sezoni, se je vrnil s 24 točkami. Mestni derbi v New Yorku so dobili Knicks s 113:100. Karl-Anthony Towns je dosegel 37 točk in 12 skokov za zmagovalce.

Jokić z desetim trojnim dvojčkom

Srb Nikola Jokić je neustavljiv. Na gostovanju Denverja v Memphisu je za za zmago ekipe iz Kolorada dosegel še deseti trojni dvojček - 17 točk, 16 skokov in deset podaj. Srbski zvezdnik v statistiki lige letos vodi po skokih in podajah, med strelci je na šestem mestu. Najbolj učinkovit strelec na tekmi je bil Jamal Murray z 29 točkami.

Na zahodu še naprej vodi Oklahoma City. V jugozahodni skupini pa ima Houston zmago prednosti pred San Antonio Spurs. Teksašani so gostovali v Arizoni in se v Phoenixu veselili zmage s 114:92. Amen Thompson je dosegel 28 točk, Aaron Holiday jih je dodal 22.

Luka Dončić z Los Angeles Lakers na zahodu zdaj na tretjem mestu za zmago zaostaja za Denverjem. V noči na sredo po srednjeevropskem času pa jezernike čaka mestni derbi.