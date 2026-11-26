Poletna prenova moštva bi se za Los Angeles Lakers težko izšla bolje. Rob Pelinka je imel omejen kapital, da prenovi ekipo okrog Luke Dončića, po prvih 20 tekmah sezone pa je na dlani, da je opravil odlično delo. Pri tem se ne namerava ustaviti, napovedal je, da bo moštvo do konca prestopnega roka 11. februarja zelo aktivno na košarkarski tržnici. Po odhodu LeBrona Jamesa so Los Angeles Lakers poleti pripeljali devet novih igralcev, prenovljeno moštvo je dobilo 15 od prvih 18 tekem. Dober začetek je generalnega direktorja Roba Pelinko opogumil, da bi moštvo okrepil še pred končnico. »Ob izteku roka za menjave bomo dejavni,« je napovedal v pogovoru za Spectrum SportsNet. Pelinka je pojasnil, da si generalni direktorji radi vzamejo prvih 20 tekem, da ocenijo moštvo in ugotovijo, kje mu še ...