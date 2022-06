Dirigent na igrišču in stolčku za osvajanje lovorike

Trener prvakov lige NBA Golden State Warriors Steve Kerr se je zapisal v zgodovino kot edini, ki je osvojil vsaj štiri naslove prvaka tako kot igralec kot trener.

Z današnjo zmago Golden Stata nad Bostonom je Kerr osvojil že svoj četrti trenerski naslov v karieri. Pet jih je osvojil kot igralec. Tri v dresu Chicago Bulls in dva v dresu San Antonio Spurs.

»Ta naslov je bil najbolj neverjeten. Imeli smo veliko poškodb in neznank,« je dejal 56-letni trener, ki je spet izpostavil ključnega igralca svoje ekipe Stephena Curryja. »On je razlog za vse to. Spominja me na Tima Duncana. Seveda sta popolnoma različna igralca, ampak podobna z vidika človečnosti, talenta in samozavesti. To je kombinacija, zaradi katere si vsi želijo zmagati zanj,« je dodal Kerr, v igralskem obdobju hvaležni organizator igre.

Leta 1993 je Kerr prišel v Chicago, kjer je kot igralec med letoma 1996 in 1998 osvojil tri zaporedne naslove. Potem se je preselil v San Antonio, kjer je naslednje leto osvojil četrtega in s tem postal prvi igralec po 50 letih, ki mu je to uspelo. Leta 2001 je San Antonio zapustil, a se vrnil dve leti kasneje in osvojil še svoj peti naslov.

Trenersko pot je začel v sezoni 2014/15 pri Golden Statu. V svoji debitantski sezoni kot trener pa je že osvojil svoj prvi naslov prvaka. Z bojevniki je Kerr slavil še 2017, 2018 in 2022. »Samo družim se s pravimi ljudmi,« je z nasmehom dejal Kerr.

Najuspešnejši trener v zgodovini lige NBA je Phil Jackson z 11 naslovi. Devet naslovov je osvojil Red Auerbach, po pet pa John Kundla, Pat Riley in Gregg Popovich.