Do 27. leta starosti bo zaslužil najmanj 175 milijonov evrov

Dvaindvajsetletni ameriški krilni center Jalen Duren je z Detroit Pistons dosegel dogovor o nadaljnjem petletnem sodelovanju. Kot poroča ESPN, je njegova pogodba vredna 175 milijonov evrov.

S podpisom pogodbe se je končalo dolgo obdobje pogajanj med klubom in košarkarjem. Zaradi dolgih pogajanj je Duren zamudil začetek priprav batov na novo sezono. Duren je celotno svojo kratko kariero v ligi NBA od leta 2022 do danes preživel v Detroitu, potem ko so ga pri Charlotte izbrali kot 13. izbor na naboru istega leta. Duren je imel svojo najboljšo sezono lani, v kateri je v rednem delu sezone dosegal 19,5 točke na tekmo z 10,5 skoka in 0,8 blokade. Njegov met iz igre je bil 65-odstoten. Njegovi nastopi so se sicer znatno poslabšali v končnici, v kateri je dosegal 10,2 točke na tekmo z 8,5 skoka.

Lani je Američan prvič nastopil na tekmi zvezd All-Star in bil izbran v tretjo najboljšo peterko sezone. Po dogovoru je Detroit uradno izdal izjavo za javnost, da sta »Cade Cunningham in Jalen Duren prihodnost kluba, vodji in stebra, okoli katerih bomo gradili ekipo«. Detroit je v prejšnji sezoni z razmerjem zmag in porazov 60-22 zasedal prvo mesto v vzhodni konferenci. V prvem krogu končnice je premagal Orlando s 4:3 v zmagah, nato pa v polfinalu prav tako po sedmih tekmah izgubil proti Clevelandu.