FOTO:Do bogastva je prišel z mišicami, zdaj ga plemeniti z glavo

Po ameriški študiji naj bi kar 60 odstotkov košarkarjev lige NBA bankrotiralo v petih letih po koncu kariere. Z življenjem na veliki nogi si namreč celijo rane iz revnega otroštva, ob tem pa prevzamejo gmotno skrb za številne družinske člane in še večje druščine prijateljev. Nekaterim vendarle uspe oplemenititi premoženje, ki so si ga priigrali na igrišču. Eden takšnih je Shaquille O'Neal.Kar 216 cm visoki in tudi v igralskih dneh več kot 150 kg težki orjak je že v mladih letih veljal za plod poigravanja narave. Čeprav ga je Orlando na naboru NBA 1992 izbral kot prvega, v 19 sezonah pa je osvojil tri šampionske ...