Sprememba v Dončićevi zasebni zgodbi dobra novica tudi za navijače

Medtem ko Los Angeles Lakers brez Luke Dončića zaključujejo serijo prvega kroga končnice, je v ozadju prišlo do novega premika v njegovi zasebni zgodbi. Ta je v javnost prišla po razhodu z dolgoletno partnerko Anamarijo Goltes, s katero se zdaj soočata tudi v sodnem postopku za skrbništvo nad hčerkama. Po poročanju ameriških medijev je bila sodna obravnava, ki je bila sprva predvidena za sredino maja, prestavljena na avgust.

V vsebinskem smislu se zadeva ni premaknila, se je pa spremenila časovnica postopka, ki se za zdaj umika iz neposredne bližine končnice NBA. Prav v tem je lahko dobra novica tudi za navijače LA Lakers: če bo Dončić v nadaljevanju končnice znova nared, ga sredi maja ne bo hkrati čakala še pomembna sodna obravnava in se bo lahko popolnoma posvetil igranju.

To sicer še ničesar ne pove o njegovem datumu vrnitve po poškodbi, pomeni pa, da se vsaj ta del pritiska za zdaj pomika v poznejši del poletja. Več o njegovi vrnitvi.