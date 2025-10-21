Dobre predstave Cedevite Olimpije so Zvezdanu Mitroviću prinesle novo službo

Košarkarska zveza Črne gore je potrdila, da bo trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović spet prevzel tudi vodenje tamkajšnje članske reprezentance. Reprezentanco bo do poletja vodil trener Budućnosti Andrej Žakelj, tudi na uvodnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027, nato pa jo bo prevzel Mitrović.

Trener Olimpije je s Črnogorci podpisal pogodbo do leta 2029. Na zvezi upajo, da bo menjava zdajšnjega selektorja Boška Radovića prinesla preporod ekipe in da jo bo novi selektor tako kot leta 2019 popeljal na SP.

»Mitrović bo podpisal pogodbo do leta 2029, vendar zaradi tehničnih razlogov ne bo mogel voditi reprezentance do prihodnjega poletja, zato bo to vlogo v prvih dveh kvalifikacijskih oknih za SP prevzel trener Budućnosti Andrej Žakelj. Slovenec je v Črni gori že dolgo, vodi Budućnost in zelo dobro pozna razmere v črnogorski košarki, kot trener pa se je že izkazal z rezultati,« so zapisali pri črnogorski zvezi.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v začetku nove sezone vrhunsko razpoloženi. FOTO: Luka Kotnik/Astera

Mitrović je trenersko pot začel 1992 na klopi Pikadilija, kasneje pa deloval tudi v Ukrajini, Monaku, Franciji in Turčiji. Med letoma 2017 in 2019 je bil tudi že selektor črnogorske reprezentance.

Zelo uspešno je zastavil tudi delo pri Cedeviti Olimpiji, ki jo je lani v evropskih tekmovanjih pripeljal do četrtfinala, doma pa do državnega in pokalnega naslova. Črna gora bo v kvalifikacijah za SP 2027 igrala v skupini s Portugalsko, Romunijo in Grčijo. Na letošnjem EP je ekipa zasedla skromno 20. mesto, kar je pripeljalo do menjave selektorja.