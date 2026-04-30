  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Dobro za Dončića, slabo za živce: Los Angeles bo ta teden še igral

Košarkarji Los Angeles Lakers so na peti tekmi pred domačimi navijači izgubili s Houstonom s 93:99 in serijo podaljšali vsaj na šest tekem.
LeBron James je tekmo končal s 25 točkami, v zadnji četrtini jih je dosegel 11. FOTO: Harry How/AFP
Galerija
LeBron James je tekmo končal s 25 točkami, v zadnji četrtini jih je dosegel 11. FOTO: Harry How/AFP
Nejc Grilc
30. 4. 2026 | 07:01
30. 4. 2026 | 07:30
3:54
A+A-

Košarkarji Los Angeles Lakers še niso v drugem krogu končnice. Houston je našel recept na četrti tekmi in ga prenesel tudi na peto v Kaliforniji, kjer je bila osrednja zgodba večera obramba gostov. Jezerniki so se v zadnji četrtini znova vračali po zaostanku, a zasuka tokrat ni bilo, po porazu z 93:99 bodo odigrali vsaj še eno tekmo. Naslednja bo v noči na soboto v Houstonu.

image_alt
Zvezdnik ob Dončiću odkril, zakaj ne bo pozabil na leto 2021

Na zadnjih dveh tekmah so do izraza prišle vse težave, ki so se Los Angelesu napovedovale pred začetkom serije, ko so ostali brez Luke Dončića in Austina Reavesa. V napadu so imeli premalo kreativnih rešitev, povsem odpovedal je Luke Kennard, ki je dosegel le eno točko.

V igro se je vrnil Reaves, ki je s klopi dosegel 22 točk, a v ključnih trenutkih tudi on ni uspel zadeti dveh odprtih trojk, ki bi Los Angelesu omogočili popoln zasuk. V zaostanku so se znašli v drugi četrtini, ko so po tekočem traku izgubljali žoge – Houston je iz protinapadov znova dosegel lahkih 20 točk –, nato so se cel drugi polčas borili za priključek.

Še sredi zadnje četrtine so zaostajali za 13 točk, nato pa je LeBron James, ki dotlej ni bil posebej razpoložen, žogo vzel v svoje roke. S prodori, prostimi meti in težkimi meti s polrazdalje je popeljal Jezernike nazaj v igro, ko so se približali na le tri točke zaostanka, do konca pa so bile še tri minute igre, je bila cela dvorana Crypto.com na nogah. 

A sanjskega zaključka tokrat ni bilo, nepričakovani junak Reed Shepard je najprej zadel težek met v raketi, nato pa ukradel žogo Jamesu in zabil po protinapadu za varnih +7, ki jih Houston tokrat ni izpustil iz rok. O nadaljevanju oziroma koncu serije se bo odločalo v petek zvečer v Houstonu, če so si na četrti in peti nekako še lahko privoščili spodrsljaj, na šesti tekmi za LA poraz ne pride v poštev. 

image_alt
Nasprotujoči pogledi v Los Angelesu: kdo ima prav glede Dončića?

Boljša bo morala biti predvsem igra v napadu, obramba je svoje delo opravila dobro in četrtič v seriji Houston zadržala pod 100 točkami. Podaljšek je voda na mlin Dončića, ki počasi okreva in napreduje, tudi Shams Charania je popravil svojo napoved in zdaj poroča, da bo Luka manjkal le na uvodu morebitne druge runde z Oklahomo. Zagotovo pa nad zahtevno serijo med Lakers in Rockets nimajo pripomb v Oklahomi, kjer bodo vsaj do ponedeljka uživali v odmoru in čakali na nasprotnika.

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23)
James 25, Reaves 22, Ayton 18 in 17 skokov; Smith ml. 22, Eason 18, Thompson 15.

Izjemen dvoboj Cunninghama in Banchera

Zvezdnika Orlanda in Detroita Paolo Banchero in Cade Cunningham sta na šesti tekmi skupaj dosegla kar 90 točk, vsak jih je prispeval po 45. V dvoboju za biti ali ne biti je Detroit z zmago s 116:109 rešil celo kožo in znižal zaostanek na 2:3, naslednjo priložnost bo imel Orlando na domačem parketu.

Zmagali so tudi košarkarji Clevelanda (125:120), ki v seriji s Torontom znova vodijo, tokrat s 3:2. Donovan Mitchell (19 točk) še naprej zaostaja za formo iz rednega dela, izkazala pa sta se James Harden in Evan Mobley vsak s po 23 točkami. 

Premium
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Interventni zakon

Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
29. 4. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Spremljamo v živo

Pogačar ni dovolil presenečenja. Oblekel je rumeno majico

Pogačar, Lenny Martinez, Nordhagen in Lipowitz so med sabo obračunali v ciljnem sprintu.
Miroslav Cvjetičanin 29. 4. 2026 | 08:32
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Živalska tržnica ali laboratorij?

Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Los Angeles LakersHouston RocketsLiga NBALuka Dončićkošarka

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo