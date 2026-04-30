Dobro za Dončića, slabo za živce: Los Angeles bo ta teden še igral

Košarkarji Los Angeles Lakers še niso v drugem krogu končnice. Houston je našel recept na četrti tekmi in ga prenesel tudi na peto v Kaliforniji, kjer je bila osrednja zgodba večera obramba gostov. Jezerniki so se v zadnji četrtini znova vračali po zaostanku, a zasuka tokrat ni bilo, po porazu z 93:99 bodo odigrali vsaj še eno tekmo. Naslednja bo v noči na soboto v Houstonu.

Na zadnjih dveh tekmah so do izraza prišle vse težave, ki so se Los Angelesu napovedovale pred začetkom serije, ko so ostali brez Luke Dončića in Austina Reavesa. V napadu so imeli premalo kreativnih rešitev, povsem odpovedal je Luke Kennard, ki je dosegel le eno točko.

V igro se je vrnil Reaves, ki je s klopi dosegel 22 točk, a v ključnih trenutkih tudi on ni uspel zadeti dveh odprtih trojk, ki bi Los Angelesu omogočili popoln zasuk. V zaostanku so se znašli v drugi četrtini, ko so po tekočem traku izgubljali žoge – Houston je iz protinapadov znova dosegel lahkih 20 točk –, nato so se cel drugi polčas borili za priključek.

Še sredi zadnje četrtine so zaostajali za 13 točk, nato pa je LeBron James, ki dotlej ni bil posebej razpoložen, žogo vzel v svoje roke. S prodori, prostimi meti in težkimi meti s polrazdalje je popeljal Jezernike nazaj v igro, ko so se približali na le tri točke zaostanka, do konca pa so bile še tri minute igre, je bila cela dvorana Crypto.com na nogah.

A sanjskega zaključka tokrat ni bilo, nepričakovani junak Reed Shepard je najprej zadel težek met v raketi, nato pa ukradel žogo Jamesu in zabil po protinapadu za varnih +7, ki jih Houston tokrat ni izpustil iz rok. O nadaljevanju oziroma koncu serije se bo odločalo v petek zvečer v Houstonu, če so si na četrti in peti nekako še lahko privoščili spodrsljaj, na šesti tekmi za LA poraz ne pride v poštev.

Boljša bo morala biti predvsem igra v napadu, obramba je svoje delo opravila dobro in četrtič v seriji Houston zadržala pod 100 točkami. Podaljšek je voda na mlin Dončića, ki počasi okreva in napreduje, tudi Shams Charania je popravil svojo napoved in zdaj poroča, da bo Luka manjkal le na uvodu morebitne druge runde z Oklahomo. Zagotovo pa nad zahtevno serijo med Lakers in Rockets nimajo pripomb v Oklahomi, kjer bodo vsaj do ponedeljka uživali v odmoru in čakali na nasprotnika.

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 93:99 (28:21, 19:30, 20:25, 26:23)

James 25, Reaves 22, Ayton 18 in 17 skokov; Smith ml. 22, Eason 18, Thompson 15.

Izjemen dvoboj Cunninghama in Banchera

Zvezdnika Orlanda in Detroita Paolo Banchero in Cade Cunningham sta na šesti tekmi skupaj dosegla kar 90 točk, vsak jih je prispeval po 45. V dvoboju za biti ali ne biti je Detroit z zmago s 116:109 rešil celo kožo in znižal zaostanek na 2:3, naslednjo priložnost bo imel Orlando na domačem parketu.

Zmagali so tudi košarkarji Clevelanda (125:120), ki v seriji s Torontom znova vodijo, tokrat s 3:2. Donovan Mitchell (19 točk) še naprej zaostaja za formo iz rednega dela, izkazala pa sta se James Harden in Evan Mobley vsak s po 23 točkami.