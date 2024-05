Dolg jezik tekmecev je za Dončića prišel kot naročen

V nadaljevanju preberite:

Po treh zmagovitih tesnih končnicah je napočil čas, da tudi Dallas po srhljivki v zadnjih sekundah parket zapusti sklonjenih glav. Metle so šle nazaj v omaro, po porazu s 100:105 je bil Luka Dončić jezen predvsem nase, a brez pravega razloga. Popolne serije so v tako izenačeni konkurenci redke, če bodo v noči na petek v Minnesoti opravili svoje delo, bo počitka pred velikim finalom še vedno več kot dovolj. »Zdaj se moramo osredotočiti predvsem nase in se pripraviti na publiko v Minnesoti, ozračje bo zelo naelektreno,« se izziva že veseli Kyrie Irving.

Na prvih treh tekmah skupaj je zvezdniški dvojec Dallasa Dončić-Irving nadigral konkurenčnega Anthony Edwards-Karl Anthony Towns za kar 70 točk, tokrat pa sta bila nosilca igre Dallasa kljub Dončićevim 28 točkam za 10 točk prekratka in to je tehtnico v končnici prevesilo na stran Minnesote.

