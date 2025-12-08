  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Dolga pot ga ni ustavila, Dončić je udaril s trojnim dvojčkom in zmago

    Los Angeles Lakers so v Philadelphii ugnali domačine s 112:108, junak je bil LeBron James z 10 točkami v zadnji četrtini. Luka Dončić jih je dosegel 31.
    Luka Dončić je igral prvič po rojstvu druge hčerke in bil zelo razpoložen. FOTO: Emilee Chinn/AFP
    Galerija
    Luka Dončić je igral prvič po rojstvu druge hčerke in bil zelo razpoložen. FOTO: Emilee Chinn/AFP
    Nejc Grilc
    8. 12. 2025 | 05:20
    8. 12. 2025 | 05:41
    5:04
    A+A-

    V soboto pozno zvečer so soigralci v Philadelphii pozdravili prihod Luke Dončića, ki pretiranih težav zaradi menjavanja časovnih pasov in poleta na vzhod ZDA ni občutil. Tekmo je začel udarno, se spogledoval s trojnim dvojčkom že v prvi četrtini in ob zmagi s 112:108 končal z 31 točkami, 15 skoki in 11 asistencami. Zdaj Lakers čakajo trije dnevi odmora pred četrtfinalno tekmo pokala s San Antoniom.

    image_alt
    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Luka je dosegel prvih pet od sedmih točk Los Angeles Lakers in hitro ujel pravi igralni ritem, kar pa ni veljalo za njegove soigralce. LA je večino prvega polčasa zaostajal za 10 točk, pri metu so bili zelo nerazpoloženi, Austin Reaves (tokrat le 11 točk) je zgrešil prvih osem metov iz igre. Tudi LeBron James ni začel udarno, občinstvo ga je ob morda zadnjem gostovanju v mestu bratske ljubezni pozdravilo z gromkim aplavzom. Na drugi strani Joel Embiid prav tako ni blestel, zgrešil je 10 od prvih 11 metov iz igre.

    Tekmeca sta se po glavnem odmoru umirila in košarkarska igra je stekla. Luka je želel pokazati, da je pripravljen, kar 24-krat je pritisnil na sprožilec, a zadel le devet metov iz igre (za tri 2/9), znova pa je bil uspešen s črte prostih metov, kjer je ustvaril 11 točk. Tokrat je blestel z 11 asistencami in kar 15 skoki, igral je zelo motivirano. Že v prvem polčasu je pokazal svoj bogat repertoar, gledalci so ploskali podajam prek cele rakete, težkim polaganjem pod osebno napako in trojkam s korakom nazaj, ob tem se je Luka na igrišču vidno zabaval.

    Zaključek tekme tokrat ni bil v domeni slovenskega zvezdnika, umaknil se je šovu Jamesa, ki je zrežiral zmago Los Angelesa. Še v tretji četrtini so gostje vodili z 10, nato se je Philadelphia začela bližati, odgovarjal pa jim je kralj, ki si je po enem izmed košev znova poveznil navidezno krono na glavo. Po trojki prek Quentina Grimesa mu je pokazal, da je premajhen, z 10 zaporednimi točkami (skupaj 29) v zadnji četrtini je bil James ključna figura na poti do zmage s 112:108.

    »Bil je neverjeten, igral je kot v svojih najboljših časih. Odigral je izvrstno tekmo, v zadnji četrtini nam je rešil kožo, dva ali trije koši v zadnji četrtini so prišli v zelo pomembnem trenutku za nas,« je bil odlične tekme soigralca, ki je v petek prekinil skoraj 1300 tekem dolg niz z dvomestnim številom točk, vesel Dončić. James se je na večni lestvici igralcev z največ zmagami v ligi NBA povzpel na drugo mesto, v rednem delu je zbral že 1015 zmag. Za rekorderjem Kareemom Abdul-Jabbarjem zaostaja za 59 tekem.

    Vsi člani prve peterke so bili pri dvomestnem številu točk, DeAndre Ayton je končal s 14 točkami in 12 skoki, Rui Hachimura jih je dodal 17. Manjkal je prispevek igralcev s klopi, ki so tokrat zbrali skromnih 10 točk. Pri Philadelphii je blestel Tyrese Maxey z 28 točkami.

    Zahtevno turnejo po vzhodni konferenci so košarkaji LA Lakers zaključili z dvema zmagama in porazom, skupno so pri razmerju 17-6. Zdaj jih čaka vrnitev v Kalifornijo in nekoliko manj natrpan spored tekem, šele v sredo zvečer po lokalnem času (četrtek 4.00 po slovenskem) jih čaka dvoboj s San Antoniom, ki bo štel tudi za četrtfinale NBA pokala. Če bodo Lakers uspešni, si bodo priigrali pot na zaključni turnir v Las Vegas.

    Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25)
    Dončić 31, 15 skokov in 11 asistenc v 38:57, James 28, Hachimura 17; Maxey 28, Embiid 16.

    Preostali izidi

    Orlando Magic - NY Knicks 100:106
    Boston Celtics - Toronto Raptors 121:113
    Denver Nuggets - Charlotte Hornets 115:106
    Portland Trail Blazers - Memphis Grizzliers 96:119
    Golden State Warriors - Chicago Bulls 123:91
    Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 131:101

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    V Los Angelesu vsaj zgodovinski mejniki, Dallas še ni mrtev

    Los Angeles Clippers so bili spomladi v končnici eno najboljših moštev, ki je sedem tekem izzivalo Nikolo Jokića. Danes komaj čakajo, da zapustijo parket.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 07:50
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju naveličal porazov, želi si v lov za drugim šampionskim prstanom.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Druga hčerka

    Luka Dončić prvič pokazal hčerko in razkril njeno ime

    Slovenski košarkarski zvezdnik se pripravlja na vrnitev v ZDA, še pred tem je razkril, kako je ime sestrici Gabriele.
    6. 12. 2025 | 14:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Derbi v Bostonu

    Brez Dončića ni zabave

    Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića in LeBrona Jamesa na derbiju v Bostonu izgubili s 105:126.
    Nejc Grilc 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Brez Slovenca do 16. zmage

    Po skoraj 19 letih z zmagovalno podajo končal sijajen niz

    LeBron James je na 1297. zaporednih tekmah dosegel najmanj 10 točk, davi pa le osem, a z asistenco omogočil Ruiju Hačimuri, da je s trojko odločil zmagovalca
    5. 12. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju naveličal porazov, želi si v lov za drugim šampionskim prstanom.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nedžad Avdić

    Težko ranjen sem preživel samo zaradi njegove moči, zbranosti in odločenosti, da me ne zapusti

    Pogovarjali smo se z avtorjem knjige o najtemnejših trenutkih tragične vojne, ki je v prvi polovici 90. let 20. stoletja potekala čisto blizu nas.
    Gorazd Utenkar 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Luka DončićLeBron JamesLos Angeles LakerskošarkaLA LakersPhiladelphia 76ersNBAJoel Embiid

    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: Hopel popel s kislim zeljem in druge zimske dobrote

    Čakajo vas špecli, hopel popel, domači riž s piščancem, gnezda iz mletega mesa in najboljši germknödli za sladek konec tedna.
    Odprta kuhinja 8. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Glavni direktor NLB Lease&Go:

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go,
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prekinjena prekinitev ognja

    Na meji med Tajsko in Kambodžo novi spopadi, evakuirali več deset tisoč ljudi

    Državi sta se julija tudi po pritisku ameriškega predsednika dogovorili o prekinitvi ognja. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska.
    8. 12. 2025 | 06:42
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odprto pismo Ivani Djilas

    Vizija nove Drame je priložnost, da Ljubljana pokaže svoj odnos do kulture in razvoja.
    8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Azija v Evropi

    Veliko načrtov, a se vsi ne uresničujejo prav hitro.
    Marko Kočevar 8. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Prekinjena prekinitev ognja

    Na meji med Tajsko in Kambodžo novi spopadi, evakuirali več deset tisoč ljudi

    Državi sta se julija tudi po pritisku ameriškega predsednika dogovorili o prekinitvi ognja. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska.
    8. 12. 2025 | 06:42
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odprto pismo Ivani Djilas

    Vizija nove Drame je priložnost, da Ljubljana pokaže svoj odnos do kulture in razvoja.
    8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Azija v Evropi

    Veliko načrtov, a se vsi ne uresničujejo prav hitro.
    Marko Kočevar 8. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
