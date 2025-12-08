Dolga pot ga ni ustavila, Dončić je udaril s trojnim dvojčkom in zmago

V soboto pozno zvečer so soigralci v Philadelphii pozdravili prihod Luke Dončića, ki pretiranih težav zaradi menjavanja časovnih pasov in poleta na vzhod ZDA ni občutil. Tekmo je začel udarno, se spogledoval s trojnim dvojčkom že v prvi četrtini in ob zmagi s 112:108 končal z 31 točkami, 15 skoki in 11 asistencami. Zdaj Lakers čakajo trije dnevi odmora pred četrtfinalno tekmo pokala s San Antoniom.

Luka je dosegel prvih pet od sedmih točk Los Angeles Lakers in hitro ujel pravi igralni ritem, kar pa ni veljalo za njegove soigralce. LA je večino prvega polčasa zaostajal za 10 točk, pri metu so bili zelo nerazpoloženi, Austin Reaves (tokrat le 11 točk) je zgrešil prvih osem metov iz igre. Tudi LeBron James ni začel udarno, občinstvo ga je ob morda zadnjem gostovanju v mestu bratske ljubezni pozdravilo z gromkim aplavzom. Na drugi strani Joel Embiid prav tako ni blestel, zgrešil je 10 od prvih 11 metov iz igre.

Tekmeca sta se po glavnem odmoru umirila in košarkarska igra je stekla. Luka je želel pokazati, da je pripravljen, kar 24-krat je pritisnil na sprožilec, a zadel le devet metov iz igre (za tri 2/9), znova pa je bil uspešen s črte prostih metov, kjer je ustvaril 11 točk. Tokrat je blestel z 11 asistencami in kar 15 skoki, igral je zelo motivirano. Že v prvem polčasu je pokazal svoj bogat repertoar, gledalci so ploskali podajam prek cele rakete, težkim polaganjem pod osebno napako in trojkam s korakom nazaj, ob tem se je Luka na igrišču vidno zabaval.

Zaključek tekme tokrat ni bil v domeni slovenskega zvezdnika, umaknil se je šovu Jamesa, ki je zrežiral zmago Los Angelesa. Še v tretji četrtini so gostje vodili z 10, nato se je Philadelphia začela bližati, odgovarjal pa jim je kralj, ki si je po enem izmed košev znova poveznil navidezno krono na glavo. Po trojki prek Quentina Grimesa mu je pokazal, da je premajhen, z 10 zaporednimi točkami (skupaj 29) v zadnji četrtini je bil James ključna figura na poti do zmage s 112:108.

»Bil je neverjeten, igral je kot v svojih najboljših časih. Odigral je izvrstno tekmo, v zadnji četrtini nam je rešil kožo, dva ali trije koši v zadnji četrtini so prišli v zelo pomembnem trenutku za nas,« je bil odlične tekme soigralca, ki je v petek prekinil skoraj 1300 tekem dolg niz z dvomestnim številom točk, vesel Dončić. James se je na večni lestvici igralcev z največ zmagami v ligi NBA povzpel na drugo mesto, v rednem delu je zbral že 1015 zmag. Za rekorderjem Kareemom Abdul-Jabbarjem zaostaja za 59 tekem.

Vsi člani prve peterke so bili pri dvomestnem številu točk, DeAndre Ayton je končal s 14 točkami in 12 skoki, Rui Hachimura jih je dodal 17. Manjkal je prispevek igralcev s klopi, ki so tokrat zbrali skromnih 10 točk. Pri Philadelphii je blestel Tyrese Maxey z 28 točkami.

Zahtevno turnejo po vzhodni konferenci so košarkaji LA Lakers zaključili z dvema zmagama in porazom, skupno so pri razmerju 17-6. Zdaj jih čaka vrnitev v Kalifornijo in nekoliko manj natrpan spored tekem, šele v sredo zvečer po lokalnem času (četrtek 4.00 po slovenskem) jih čaka dvoboj s San Antoniom, ki bo štel tudi za četrtfinale NBA pokala. Če bodo Lakers uspešni, si bodo priigrali pot na zaključni turnir v Las Vegas.

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25)

Dončić 31, 15 skokov in 11 asistenc v 38:57, James 28, Hachimura 17; Maxey 28, Embiid 16.

Preostali izidi

Orlando Magic - NY Knicks 100:106

Boston Celtics - Toronto Raptors 121:113

Denver Nuggets - Charlotte Hornets 115:106

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzliers 96:119

Golden State Warriors - Chicago Bulls 123:91

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 131:101