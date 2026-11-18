Olimpijske igre leta 2008? Los Angeles obljublja igre brez novega olimpijskega gradbenega razkošja. Organizatorji stavijo na t. i. model »no-build«, po katerem ne bodo gradili novih stalnih športnih objektov, temveč bodo uporabili obstoječa prizorišča in začasne objekte. To je tudi odgovor na eno največjih olimpijskih zadreg zadnjih desetletij: bleščeče arene, ki po koncu iger pogosto ostanejo prazne, zanemarjene ali se spremenijo v drage spomenike napačnih ambicij.

Takšnih primerov je dovolj. Po igrah v Riu de Janeiru 2016 je ostal zapuščen del vodnega parka, v Atenah so nekdanje olimpijske namestitve propadale kot običajna stanovanja, v Bosni pa so bob steze iz sarajevskih zimskih iger leta 1984 danes porisane z grafiti in preraščene. Zgodovinar Miles Osgood s Stanforda je to povzel z mislijo, da poleg ruševin antične Olimpije danes poznamo tudi »ruševine moderne Olimpije«. Del iger bo tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki blesti v majici Los Angeles Lakers v ligi NBA.