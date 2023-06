Domžalčani so si trdo prigarali srečo v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Marsikaj dobrega in slabega so v tej sezoni prikazali košarkarji Cedevite Olimpije, a hkrati postali specialisti za iskanje priložnosti, da bi razočarali svoje privržence. Konec januarja se ob upokojitvi dresa Dušana Hauptmana niso ozirali na lepo zapolnjene stožiške tribune in izgubili proti Budućnosti z 22 točkami razlike. V soboto pa so ob sprejemu njihovih klubskih predhodnikov v hram slovenskih športnih junakov klonili na drugi tekmi finala lige Nova KBM proti Heliosu.

Kje lahko iščemo razloge za razplet, pote, ko so Ljubljančani brez poraza ugnali Domžalčane v vseh finalih zadnjih dveh sezon? Kako je dogajanje videl Heliosov trener Dejan Jakara in kako njegov stožiški kolega Miro Alilović? Kaj pravita tudi o torkovi tekmi s Partizanom?