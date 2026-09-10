Donald Trump razburil, Dončićevo menjavo je označil za najslabšo v zgodovini

Luka Dončić že dolgo ni več košarkar Dallasa, toda ena najbolj odmevnih menjav v zgodovini lige NBA v Teksasu še zdaleč ni pozabljena. V sredo jo je prav v dvorani American Airlines Center, kjer je slovenski zvezdnik preživel prvih šest let in pol kariere v ligi NBA, obudil ameriški predsednik Donald Trump.

»Moram vam povedati, da te menjave ne razumem. Kaj pa jaz vem o košarki? Rekel bi, da se v zgodovino ne bo zapisala kot najboljša menjava v športu, morda se bo kot najslabša,« je dejal Trump na republikanski konvenciji pred vmesnimi volitvami.

S tem je izrekel tisto, kar številni privrženci Dallasa ponavljajo vse od 2. februarja 2025. Mavericks so tedaj v poslu treh klubov Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa poslali k Los Angeles Lakers, v zameno pa dobili Anthonyja Davisa, Maxa Christieja in izbor v prvem krogu nabora leta 2029.

Leto in pol pozneje je pogled na kupčijo za Dallas še manj prijeten. Navijači so po Dončićevem odhodu protestirali, generalni direktor Nico Harrison, ki je izpeljal menjavo, pa je novembra 2025 izgubil službo. V Dallasu ni več niti Davisa, osrednje pridobitve v poslu, saj so ga Mavericks v naslednji sezoni poslali v Washington.

Dallas je sicer dobil nepričakovano priložnost za nov začetek, ko je na loteriji dobil prvi izbor nabora 2025 in izbral Cooperja Flagga. Toda sreča na loteriji ni utišala vprašanja, zakaj se je klub sploh odrekel enemu najboljših košarkarjev na svetu. »Morda bi lahko ponovili to menjavo. Sam ves čas spreminjam dogovore. Morali bi jo ponoviti,« se je pošalil Trump. »Nekatere posle razumeš. Jaz razumem posle, toda tega nisem povsem razumel.«

Ameriški predsednik je Dončićev prestop primerjal celo z enim najbolj razvpitih poslov v zgodovini ameriškega športa. Boston Red Sox so leta 1919 Babea Rutha prodali New York Yankees za 100.000 dolarjev.

»Veste, katera je najslabša menjava v zgodovini športa, kajne? Veliki Babe Ruth. Babe bo vedno najslabša menjava. Toda ali je takoj za njim Luka?« se je vprašal Trump.