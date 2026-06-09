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Košarka

Wembanyama pred Trumpovimi očmi utišal New York

Spurs so tako znižali zaostanek za New York Knicks in ostajajo v boju za za zmago. Kot prvi predsednik v zgodovini si je tekmo finala ogledal Donald Trump.
Victor Wembanyama je popeljal Spurs do pomembne zmage. FOTO: Geoff Burke/Reuters
Galerija
Victor Wembanyama je popeljal Spurs do pomembne zmage. FOTO: Geoff Burke/Reuters
M. Ru., STA
9. 6. 2026 | 06:46
9. 6. 2026 | 06:50
2:08
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Košarkarji San Antonio Spurs so v finalu lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na štiri zmage v New Yorku prvič premagali Knicks. Z zmago 115:111 v Madison Square Gardnu so gosti na krilih 32 točk Francoza Victorja Wembanyame zmanjšali zaostanek v dvoboju na 1:2.

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Košarkarska evforija v New Yorku, prihajata tudi Trump in Mamdani

Tretja tekma je bila izjemno pomembna, teksaška ekipa je bila po dveh uvodnih porazih v veliki nevarnosti, da bi veliki finale odločili le štirje dvoboji. Donald Trump, ki je po podatkih lige postal prvi aktualni ameriški predsednik, ki si je ogledal tekmo finala lige NBA, je bil priča zelo dramatičnemu dvoboju, ki je ostal razburljiv vse do zadnjega piska sirene.

Na koncu pa so gosti zmagali, saj je Wembanyama tekmo ob 32 točkah končal še z osmimi skoki in šestimi podajami. »Danes smo imeli več nadzora nad igro. Naredili smo manj napak, imeli smo manj izgubljenih žog,« je Wembanyama povedal za ameriško televizijo. »V obrambi smo bolje komunicirali in bili hitrejši.«

Z zmago so ostroge prekinile niz 13 zaporednih uspehov kratkohlačnikov v končnici. »Vedno smo samozavestni. Naše delo še zdaleč ni končano - najtežji del dvoboja šele prihaja,« je dodal francoski zvezdnik.

Tudi amerški predsednik si je ogledal zanimivo tekmo. FOTO: Nathan Howard/Reuters
Tudi amerški predsednik si je ogledal zanimivo tekmo. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Zgodovina lige NBA pa kljub današnji zmagi ni naklonjena ostrogam: v velikem finalu še nobena ekipa ni zmagala po dveh uvodnih domačih porazih. Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času. 

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NBANew York KnicksSan Antonio SpursVictor Wembanyama

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