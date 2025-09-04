Dončić bi lahko v NBA združil moči z Jokićem in Antetokoumpom

V vodstvu lige NBA se po poročanju tiskovne agencije Associated Press zaključujejo pogovori o prenovi tekme vseh zvezd, ki bi lahko že leta 2026 prinesla pomembne spremembe. Po desetletju, v katerem je tekmovalni duh dogodka po mnenju mnogih opazovalcev usahnil, v ligi resno preučujejo možnost uvedbe turnirskega formata.

Ta bi lahko na istem igrišču združil moči nekaterih največjih mednarodnih košarkarskih imen, med njimi Slovenca Luko Dončića, Srba Nikolo Jokića in Grka Giannisa Antetokounmpa.

Osrednja ideja, ki jo je po informacijah vira za Associated Press tekmovalni odbor lige že pozitivno ocenil, predvideva tekmovanje treh ekip z osmimi igralci. Dve ekipi bi bili sestavljeni iz ameriških košarkarjev, tretja pa bi združevala igralce iz preostalega sveta.

Koncept novega formata tekme vseh zvezd temelji na spodbujanju mednarodnega rivalstva. FOTO: Benny Sieu/Reuters

Takšna delitev s šestnajstimi ameriškimi in osmimi mednarodnimi udeleženci bi odražala trenutno demografsko sestavo lige, v kateri približno 70 odstotkov igralcev prihaja iz Združenih držav Amerike, preostalih 30 odstotkov pa iz drugih držav.

Povod za iskanje novih rešitev

Prizadevanja za spremembe niso nova, saj si komisar lige Adam Silver že več let prizadeva, da bi dogodku povrnil tekmovalni naboj. Kot poroča Associated Press, je bila prelomna točka tekma leta 2024, ki se je končala z rezultatom 211:186 in sprožila številne kritike zaradi odsotnosti obrambne igre.

Tudi lanski poskus z mini turnirjem, kjer so ekipe igrale na časovno neomejene tekme do 40 točk, po navedbah ameriških medijev ni prinesel želenega izboljšanja v pristopu igralcev.

V vodstvu lige NBA se zaključujejo pogovori o prenovi tekme vseh zvezd. FOTO: Kyle Terada/Reuters

Navdih za novo usmeritev naj bi vodstvo lige po pisanju Associated Pressa našlo v hokeju. Turnir »4 Nations Face-Off«, ki je v ligi NHL nadomestil tekmo vseh zvezd in se zaključil z dvobojem med ZDA in Kanado, se je izkazal za zelo uspešnega.

To je spodbudilo razmislek, da bi koncept, ki temelji na nacionalnem oziroma mednarodnem rivalstvu, lahko deloval tudi v košarki. Associated Press še dodaja, da so zamisel javno podprli tudi nekateri vidni igralci.

Medtem ko sta Francoz Victor Wembanyama in Antetokounmpo izrazila naklonjenost, naj bi tudi zvezdnik Bojevnikov Draymond Green izjavil, da bi takšen pristop lahko obudil zanimanje za dogodek.

Tekma vseh zvezd leta 2024 je sprožila številne kritike zaradi popolne odsotnosti obrambne igre. FOTO: Ezra Shaw/Reuters

Možnost združitve mednarodnih zvezdnikov

Potencial novega formata leži predvsem v možnosti, da bi v isti ekipi zaigrali Luka Dončić, Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo. Gre za trojico igralcev, ki so v zadnjih letih redno v samem vrhu lige NBA in prejemniki številnih individualnih priznanj.

Ekipa, v kateri bi se združile njihove košarkarske sposobnosti, dopolnjena z drugimi mednarodnimi talenti, kot sta Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander in Francoz Victor Wembanyama, bi predstavljala konkurenčnega nasprotnika obema ameriškima selekcijama.

Tekma vseh zvezd leta 2026 bo potekala 15. februarja v dvorani Intuit Dome v Kaliforniji, kjer domuje ekipa Los Angeles Clippers. Dogodek se bo časovno prekrival z zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini, zato bo po navedbah Associated Pressa tekma odigrana v nedeljskem popoldanskem terminu.

Močna mednarodna ekipa bi predstavljala konkurenčnega nasprotnika obema ameriškima selekcijama. FOTO: Instagram Nikole Jokića

Prenos bo v sklopu nove medijske pogodbe prevzela televizijska hiša NBC, ki je imetnica pravic tudi za prenos olimpijskih iger v ZDA. S tem se ligi odpira priložnost, da z novim, bolj tekmovalnim formatom ponovno pritegne večjo pozornost gledalcev.