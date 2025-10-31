Dončić bi se na parket lahko vrnil prej, kot so načrtovali

Za košarkarji Los Angeles Lakers je razburljiv začetek sezone, ki se kljub poškodbam razpleta dobro. Junak je postal Austin Reaves, ki je po poškodbi Luke Dončića stopil v ospredje in je po dobrem tednu sezone drugi strelec lige, več točk je dosegel le aktualni MVP Shai Gilgeous-Alexander.

Reaves je pomoč pri gostujoči zmagi nad Minnesoto našel v presenetljivem junaku Jaku LaRavii, tudi Anthony Edwards na klopi ni mogel verjeti, kdo je potopil njegovo ekipo. Reaves je kljub uspehom in odličnim igram ostal skromen: »Luka in LeBron, hitro se vrnita na parket, potrebujemo vaju.«

Želja se mu bo, kot vse kaže, kmalu uresničila. Po prvotnih napovedih bi moral Dončić, ki z ekipo ni odpotoval v Minneapolis, izpustiti tudi današnjo tekmo z Memphisom (2.30 po slovenskem času), a so Lakers njegov status iz poškodovanega spremenili v vprašljivega. To pomeni, da bi Luka lahko bil nared že za obračun, ki šteje za medsezonski pokal, končno odločitev o nastopu pa bodo sprejeli po dopoldanskem strelskem ogrevanju.

Če bo Luka današnjo tekmo izpustil, bo zelo verjetno zaigral v noči na ponedeljek, ko Lakers gostijo Miami Heat. Kljub težavam s poškodbami so sezono otvorili s 3 zmagami in 2 porazoma, Memphis je pri enakem izkupičku po petih tekmah.