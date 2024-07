Dončić blestel, sanje o Parizu še živijo; z Grki bo pač treba opraviti prej

V nadaljevanju preberite

Nikdar ne odpišite slovenskih košarkarjev! Po zaušnici proti Hrvaški na prvi tekmi kvalifikacij za olimpijske igre so se resno pogovorili in proti Novi Zelandiji pokazali povsem drugačno podobo. V Pireju so zmagali s 104:78 in ostajajo v igri za Pariz 2024. Glede na videno v dvorani Miru in prijateljstva lahko v soboto premagajo tudi gostitelje iz Grčije ter v nedeljo vrnejo milo za drago Hrvaški. Ne bo lahko, toda Luka Dončić & Co. so uprizoril že večje podvige.

Kdo se je poleg Dončića, ki je vpisal nov trojni dvojček, še izkazal? Kje so glavne rezerve? Kaj so povedali Dončić, selektor Aleksander Sekulić in Grega Hrovat? Kako se je razpletala tekma?