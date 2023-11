Dončić blestel v zvezdniškem četveroboju, Giannis pa odnesel zmago

Obračun Dallasa in Milwaukeeja je bil prava poslastica za navijače in tudi dvoboj štirih velikih zvezdnikov lige NBA, ki so imeli vsi zelo dober večer. Na eni strani Luka Dončić in Kyrie Irving, na drugi pa Damian Lillard in igralec tekme Giannis Antetokounmpo, ki je v zadnji četrtini s 15 točkami zrežiral preobrat za zmago Milwaukeeja s 132:125. Luka Dončić se je ustavil pri 35 točkah, 9 skokih in 9 podajah.

Dončić je bil znova razigran na začetku tekme, s spočitimi nogami je praktično neustavljiv in v prvih dobrih petih minutah je dosegel kar 12 točk. Uvodna četrtina je bila izenačena, na koncu jo je Dallas dobil za točko, v drugem delu pa je sledil strelski mrk Mavericksov. Giannis se je razigral, Milwaukeeju je uspel delni izid 14:0, a so gostje odgovorili še pred polčasom prek Granta Williamsa in Josha Greena in na odmor so odšli le z dvema točkama zaostanka (58:60).

Dončić in Giannis v prijateljskem objemu zvezdnikov. FOTO: Stacy Revere/AFP

Giannis dosegel 15 od 43 točk Milwaukeeja v zadnji četrtini

Na začetku tretje četrtine sta udarila Dončić, ki je v prvih minutah dosegel sedem točk, in vse bolj razigrani Kyrie Irving, ki je imel tokrat zelo soliden strelski večer (16/29 iz igre). Dallas je po treh četrtinah vodil za devet točk, na začetku zadnjega dela je naskok še narasel, nato pa je stvari v svoje roke vzel Giannis. Dosegel je kar 15 od 43 točk Milwaukeeja v zadnjem delu, nato je svoj kamenček v mozaik preobrata dodal še Damian Lillard s prodori in podajami Patu Connaughtonu v kotu, ki je z meti za tri rešetal mrežico Dallasa.

Prednost se je najprej stopila, ko je Milwaukee povedel, je Irving še uspel odgovoriti, v zaključku pa sta Giannis in Lillard pred navdušenim občinstvom dokončala posel in Milwaukee je prišel do zmage s 132:125. Kljub porazu je bil Dončić med najboljšimi na parketu, za 35 točk je porabil 26 metov (15/26 iz igre, 4/9 za tri), zbral po devet skokov in asistenc in znova izgubil le tri žoge.

Najboljši strelec Dallasa je bil Irving z 39 točkami, Giannis Antetokounmpo jih je na drugi strani dosegel 40 in 15 skokov, Lillard pa 27 in 12 asistenc. »Z Damianom sva vsako tekmo bolj uigrana, to je dolgotrajen proces, a napredujeva,« je bil zadovoljen Giannis, trener Dallasa Jason Kidd pa je razloge za poraz poiskal v obrambi: »Tokrat smo imeli veliko odprtih metov v zadnji četrtini, na prejšnjih tekmah smo jih zadevali, tokrat žal ne. A ne moreš pričakovati, da boš zmagal na gostovanju, če v zadnji četrtini prejmeš 43 točk.«

Dallas na popravni izpit ne bo čakal dolgo, že v noči na ponedeljek se bodo doma pomerili s Sacramentom.

Liga NBA:

Charlotte Hornets - New York Knicks 108:122

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 120:121

Chicago Bulls - Miami Heat 102:97

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 132:125

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 108:120

Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 123:130 (podaljšek)