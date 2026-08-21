Dončić bo celemu svetu pokazal, kje rastejo šampioni

Ko v drugih državah sveta, še posebej to velja za Združene države Amerike, nejeverno opazujejo slovenske uspehe, se pogosto sprašujejo, kaj je v zraku v državici s četrtino prebivalcev New Yorka ali polovico Los Angelesa. Soigralci Luke Dončića bodo v naslednjih štirih dneh v organizaciji najbolj slavnega turističnega vodiča na svetu odkrivali lepote Slovenije, košarko bodo še za nekaj dni pustili na strani. Za akcije bo dovolj časa v Kaliforniji, pomembnejše so medosebne vezi, ki bodo na preizkušnji, ko se bodo spomladi Jezerniki borili za največje zmage in morebitni podvig v končnici. Program štiridnevnega izleta v Slovenijo (novinarka ESPN Ramona Shelbourne ga je primerno opisala kot fantovščino), je dobro varovana skrivnost. Vsi, ki sodelujejo pri obisku LA Lakers v Ljubljani in na ...