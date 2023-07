Dončić bo dobil novega soigralca

Avstralski košarkarski reprezentant Dante Exum se po dveh letih igranja v Evropi vrača v severnoameriško ligo NBA. Sedemindvajsetletni branilec bo v sezoni 2023/24 nosil dres moštva Dallas Mavericks, kjer igra slovenski športni superzvezdnik Luka Dončić.

Exum ima izkušnje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Med letoma 2014 in 2019 je igral za Utah Jazz, med letoma 2019 in 2021 pa za Cleveland Cavaliers. V teh letih je njegovo povprečje znašalo 5,7 točke, 1,8 skoka in 2,7 podaje na tekmo.

Dante Exum je bil eno leto član Barcelone. FOTO: Marko/Djurica Reuters

Košarkar iz Melbourna je v minuli sezoni igral za beograjski Partizan, ki se je prebil v četrtfinale evrolige in osvojil regionalno ligo Aba, v sezoni 2021/22 pa je bil član Barcelone.

Pestro dogajanje na tržnici NBA se nadaljuje, saj so franšize v obdobju številnih kadrovskih sprememb. Ekipo za novo sezono sestavljajo tudi pri Dallas Mavericks. Po Kyrieju Irvingu, Sethu Curryju in Exumu je novo pogodbo s teksaško zasedbo sklenil Dwight Powell. Powell se je kot prost igralec odločil za vrnitev k Dallasu, s katerim je zdaj sklenil triletno pogodbo vredno 12 milijonov dolarjev (11 milijonov evrov).

Houston Rockets so se pred tem okrepili s Fredom VanVleetom, ki je podpisal triletno pogodbo vredno 120 milijonov evrov. Zdaj se raketam pridružuje še nekdanji košarkar Memphis Grizzlies Dillon Brooks. Podpisal bo štiriletno pogodbo vredno 80 milijonov dolarjev (73 milijonov evrov).

Litovski košarkar Domantas Sabonis se je s svojim klubom Sacramento Kings v ponovnem pogajanju dogovoril o podaljšanju pogodbe, ki mu bo v petih letih prinesla 217 milijonov dolarjev (198 milijonov evrov).

V New York se seli Donte DiVincenzo, ta je z Knicks sklenil štiriletno pogodbo vredno 50 milijonov dolarjev (46 milijonov evrov). V Los Angelesu pa bo ostal veteran Russell Westbrook, ki je s Clippers sklenil dveletno pogodbo za 7 milijonov evrov. Clippers so med tem v menjavi v Houston poslali Kenyona Martina ml. v zameno za dva prihodnja izbora v drugem krogu nabora lige NBA.

Druga ekipa iz mesta angelov Los Angeles Lakers so se za štiriletno podaljšanje dogovorili z Austinom Reavesom. Reaves bo prihodnjo sezono zaslužil 11 milijonov evrov, nato pa vsako leto še osem odstotkov več, kar mu bo skupaj prineslo nekaj več kot 50 milijonov evrov. Lakers so za dve leti podaljšali tudi sodelovanje z D'Angelom Rusellom.

Pri Milwaukee Bucks ostaja center Brook Lopez za naslednji dve leti, za eno pa v Philadelphii Patrick Beverley.

Zvezdnik ekipe Portland Trail Blazers, Damian Lillard, pa je od moštva zahteval menjavo. Po poročanju ameriških medijev si želi prestopa v Miami Heat. Vseeno je v teh dneh Portland podpisal petletno pogodbo vredno 160 milijonov dolarjev (146 milijonov evrov) z Jeramijem Grantom.