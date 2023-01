Dončić bo izpustil tekmo v Oklahomi

Kot je služba za odnose z javnostjo kluba zapisala na twitterju, 23-letni Luka Dončić v levem gležnju čuti bolečine. Kot so dodali, bodo manjkali tudi nekateri njegovi soigralci, in sicer Dorian Finney-Smith, Josh Green in Maxi Kleber.

To bo sicer že druga tekma v prav toliko dneh za ekipo iz Teksasa. V noči na nedeljo so pred domačimi navijači ugnali New Orleans Pelicans s 127:117, Dončić pa je dosegel trojni dvojček s 34 točkami ter z desetimi skoki in asistencami. Z gostovanjem v Oklahoma Cityju se sicer končuje niz tekem Dallasa, ki mu v zadnjih tednih ni bilo potrebno zapustiti domače zvezne države Teksas. Po dveh zaporednih tekmah v Minneapolisu s tamkajšnjim moštvom Timberwolves 20. in 22. decembra je Dallas gostoval v Houstonu, nato gostil LA Lakers, New York Knicks in Houston Rockets, sledila sta teksaška obračuna v San Antoniu in Houstonu, nazadnje pa še domači tekmi z Boston Celtics in New Orleans Pelicans.

Preostala slovenska košarkarja v ligi NBA Goran Dragić (Chicago Bulls) n Vlatko Čančar (Denver Nuggets) bosta to noč prosta.